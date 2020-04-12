5G nedir? 5G teknolojisi ne demek? 5G Türkiye'de kullanılıyor mu?

5G’NİN ÖZELLİKLERİ NELER? İlk olarak, mobil ağ servislerin kullandığı enerji maliyetlerinde %90 azalma sağlanacak. 4G’ye göre daha fazla cihaz ile hızlı bağlantıda kalacak.İletilen bit başına güç tüketimi 1/1000 kat aşağıya düşecek. İndirme süreleri düşecek. Yüksek çözünürlüklü bir filmi indirme süresi 5-10 saniyeye kadar gerileyecek. 4G ile 30-60 milisaniyelere kadar düşen cihazlar arası iletişim ve bağlantı süresi 5G ile 4 milisaniyeye düşecek.