5G nedir? 5G teknolojisi ne demek? 5G Türkiye'de kullanılıyor mu?
Corona virüsü ile 5G teknolojisi bir kez daha gündeme geldi. Dünyanın birçok yerinde sosyal medya üzerinden yayılan 5G’nin bağışıklığımızı baskılayarak Covid-19’a yakalanmamızı sağladığı söylemleri, Covid-19’un 5G altyapısı ile yayıldığı iddiasına kadar uzandı. 5G nedir? 5G teknolojisi ne demek? 5G Türkiye'de kullanılıyor mu?
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5. Nesil Mobil Telekomünikasyon Hizmeti; yeni nesil kablosuz telefon teknolojisidir. 5G daha hızlı iletişim için farklı frekansları kullanan bir sistemdir. Peki, 5G teknolojisinin özellikleri neler? 5G teknolojisinin 4G’den farkı ne? 5G teknolojisi Türkiye’de kullanılıyor mu?
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5G’NİN ÖZELLİKLERİ NELER?
İlk olarak, mobil ağ servislerin kullandığı enerji maliyetlerinde %90 azalma sağlanacak. 4G’ye göre daha fazla cihaz ile hızlı bağlantıda kalacak.İletilen bit başına güç tüketimi 1/1000 kat aşağıya düşecek. İndirme süreleri düşecek. Yüksek çözünürlüklü bir filmi indirme süresi 5-10 saniyeye kadar gerileyecek. 4G ile 30-60 milisaniyelere kadar düşen cihazlar arası iletişim ve bağlantı süresi 5G ile 4 milisaniyeye düşecek.
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5G TÜRKİYE’DE KULLANILIYOR MU?
Tahminlere göre 5G, ülkemizde ilk olarak 2021 yılı içinde deneyimlenebilecek. Belirli merkezlerde kullanıma sunulup, altyapı uygunluğuna göre zamanla yaygınlaştırılacak. Ülke genelinde kullanımın 2022 yılında başlaması öngörülüyor.