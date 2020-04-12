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Teknoloji
Haber Giriş: 12 Nisan 2020 - 12:42,

5G nedir? 5G teknolojisi ne demek? 5G Türkiye'de kullanılıyor mu?

Corona virüsü ile 5G teknolojisi bir kez daha gündeme geldi. Dünyanın birçok yerinde sosyal medya üzerinden yayılan 5G’nin bağışıklığımızı baskılayarak Covid-19’a yakalanmamızı sağladığı söylemleri, Covid-19’un 5G altyapısı ile yayıldığı iddiasına kadar uzandı. 5G nedir? 5G teknolojisi ne demek? 5G Türkiye'de kullanılıyor mu?

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5. Nesil Mobil Telekomünikasyon Hizmeti; yeni nesil kablosuz telefon teknolojisidir. 5G daha hızlı iletişim için farklı frekansları kullanan bir sistemdir. Peki, 5G teknolojisinin özellikleri neler? 5G teknolojisinin 4G’den farkı ne? 5G teknolojisi Türkiye’de kullanılıyor mu?

25G’NİN ÖZELLİKLERİ NELER

5G’NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

İlk olarak, mobil ağ servislerin kullandığı enerji maliyetlerinde %90 azalma sağlanacak. 4G’ye göre daha fazla cihaz ile hızlı bağlantıda kalacak.İletilen bit başına güç tüketimi 1/1000 kat aşağıya düşecek. İndirme süreleri düşecek. Yüksek çözünürlüklü bir filmi indirme süresi 5-10 saniyeye kadar gerileyecek. 4G ile 30-60 milisaniyelere kadar düşen cihazlar arası iletişim ve bağlantı süresi 5G ile 4 milisaniyeye düşecek.

35G TÜRKİYE’DE KULLANILIYOR MU

5G TÜRKİYE’DE KULLANILIYOR MU?

Tahminlere göre 5G, ülkemizde ilk olarak 2021 yılı içinde deneyimlenebilecek. Belirli merkezlerde kullanıma sunulup, altyapı uygunluğuna göre zamanla yaygınlaştırılacak. Ülke genelinde kullanımın 2022 yılında başlaması öngörülüyor.

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