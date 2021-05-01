58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan mayolu paylaşım... Eski halinden eser yok!
İşte magazin dünyasının verdikleri kilolarla bambaşka birine dönüşen ünlü isimleri...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Yeşim sezonu açtı
Rol aldığı 'O Hayat Benim' için kilo alan Yeşim Ceren Bozoğlu, dizinin final yapmasının ardından mide küçültme ameliyatı olmuştu.
2
Aynı zamanda sıkı bir diyet de uygulayarak 58 kilo veren oyuncu, sezonu açtı.
Bozoğlu, mayolu pozunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Ünlü oyuncunun fit hali dikkat çekti.
3
Onlar da zayıfladı...
İşte magazin dünyasının verdikleri kilolarla bambaşka birine dönüşen ünlü isimleri...
4
YENİ HALİ ŞAŞIRTTI
İsimsizler, Filinta, Pulsar, Yarım Elma gibi birçok başarılı dizide rol alan oyuncu Kayra Şenocak, 1,5 yılda 40 kilo verdi.
5
Her gün düzenli spor yaparak ve beslenme düzenini tamamen değiştirerek zayıflayan Şenocak'ın yeni hali görenleri şaşırttı.
6
KİLO ALMAK İÇİN KAMPA GİRECEĞİM
Yasemin Özilhan çok zayıf olduğu yolundaki eleştirilere cevap verdi.
7
Özilhan "Amacım zayıf görünmek değil. Bünyem böyle. Ama kilo almak ve kas kütlemi artırmak için kampa gireceğim" dedi. Spor yapıp sebze ağırlıklı beslenerek yıllardır 54 kilo olan Yasemin Özilhan'ın boyu 1.74 cm.
8
60 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Hamdi Alkan, yıllar önceki fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
9
Alkan, fotoğrafın altına "TBT'ye yakışır oldukça ağır bir resim... " notunu düştü.
10
Üstünde takım elbisesi, yakası açılmış gömleği... kırmızı kıravatı... Ailesi ile birlikte objektife poz veren bu genç adamı tanıyabildiniz mi?
11
Fotoğrafın sahibi Survivor yarışması ile dikkatleri üzerine çelen Cemal Can Canseven... 4 kişilik bir ailenin en küçük üyesi olan Cemal Can, sosyal medyada 1,5 milyon kişinin takip ettiği bir fenomen!
12
Cemal Can, yarışmaya gitmeden önce Instagram sayfasında yıllar önce çekilen bu fotoğrafını paylaşmıştı. Fotoğrafa "Tekrar söylüyorum eski şişmanların yapamayacağı hiçbir şey yoktur" notunu düşen Cemal Can'ın değişimi görenleri şaşırttı.
13
Fatih Terim’in kızı Buse Terim, zayıflamak için uyguladığı yöntemin meyvelerini toplamaya başladı. Terim, aralıklı oruç yöntemiyle 21 kilo verdi.
14
Büşra Pekin, geçtiğimiz yıl rol aldığı 'Bayi Toplantısı' filminin galasına katıldı. 15 kilo veren Büşra Pekin'in son hali görenleri şaşırttı.
15
Gala gecesinde siyah mini straplez bir elbise tercih eden Büşra Pekin, kusursuz fiziği ile gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
16
ÇİÇEK DİLLİGİL
Oyuncu Çiçek Dİlligil de mide küçültme ameliyatı için bıçak altına yattı. Dilligil, 5 ayda 24 kilo vererek yepyeni bir görünüme kavuştu...
17
YEŞİM CEREN BOZOĞLU
Yeşim Ceren Bozoğlu, dizideki rolü için kilo almıştı. Kadrodan ayrıldıktan sonra ameliyat olan ve sıkı bir diyete giren oyuncu 58 kilo verdi.
18
FATİH ÜREK
Şarkıcı Fatih Ürek, geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile 30 kilo verdi. 75 kiloya kadar düşen Ürek, gardırobunu baştan aşağı yeniledi...
19
ŞEYLA HALİS
Şeyla Halis, kilolu haliyle tanınmıştı. O da bir yılda 40 kilo verdi.
20
PELİN ÖZTEKİN
Kilo veren ünlüler deyince akla ilk gelenlerden biri Pelin Öztekin. Genç oyuncu 4 yılda 93 kilo verdi.
21
GÜLLÜ
Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Güllü de zayıflayarak bambaşka bir görünüme kavuştu. 70 kilo veren şarkıcıyı görenler tanımakta zorlandı...
22
FUAT ERGİN
Uzun zamandır Almanya'da yaşan Rap’çi Fuat Ergin mide ameliyatı oldu. Geçirdiği operasyonun ardından 153 kilodan 90 kiloya düşen ünlü şarkıcı, “Kilo problemi yaşayanlara mesajım; kendinize güvenin ve sağlığınıza önem verin” dedi.
23
Hayat Bilgisi dizisinin Var mısın Arif'i Ümit Erdim ameliyat ve sonrasındaki sıkı diyet ile 45 kilo verdi.
24
HAMDİ ALKAN
Hamdi Alkan da 4 ayda verdiği 44 kilo ile şaşırttı...