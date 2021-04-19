55 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? İşte MHRS koronavirüs aşı randevu alma ekranı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşı programında yeni bir safhaya geçildiğini, 55 yaşından büyüklere aşı sırasının geldiğini belirtti. Bu gelişmenin ardından, başta bu yaş grubundaki vatandaşlar olmak üzere pek çok kişi aşı sırası almak için randevunun nasıl alınacağını sorgulamaya başladı. Covid-19 aşısı olacak olan öncelikli gruptaki vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS telefon hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor. Peki, MHRS aşı randevusu nasıl alınır?
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Koronavirüs aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Aşı sırasının gelmesini bekleyen 55 yaş üstü vatandaşlar için sevindiren haber Sağlık Bakanı'ndan geldi. Yüz binlerce vatandaş, kolay şekilde aşı randevusunun nasıl alınacağını sorguluyor. İşte, MHRS koronavirüs aşı randevu alma ekranı...
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AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.
Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.
Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.
"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.
"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.
Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.