Gündem Haber Giriş: 19 Nisan 2021 - 22:36 | 19 Nisan 2021 - 22:38

55 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? İşte MHRS koronavirüs aşı randevu alma ekranı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşı programında yeni bir safhaya geçildiğini, 55 yaşından büyüklere aşı sırasının geldiğini belirtti. Bu gelişmenin ardından, başta bu yaş grubundaki vatandaşlar olmak üzere pek çok kişi aşı sırası almak için randevunun nasıl alınacağını sorgulamaya başladı. Covid-19 aşısı olacak olan öncelikli gruptaki vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS telefon hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor. Peki, MHRS aşı randevusu nasıl alınır?