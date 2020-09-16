51 yaşındaki yıldızdan yaza veda pozu

İki çocuk annesi Lopez, kumsalda uzandığı bikinili bir pozuna Instagram sayfasında yer verdi. Ünlü yıldızın bu pozuna 131 milyon takipçisinden beğeni ve yorum yağdı.Jennifer Lopez bir süredir eski sporcu Alex Rodriguez ile nişanlı. Çift, koronavirüs karantinasını da hem Lopez'in hem de Rodriguez'in çocuklarıyla birlikte milyon dolarlık malikanelerinde geçirdi.Lopez son olarak kuracağı kozmetik fabrikası ile gündeme gelmişti. Kendine has bronz ve bol ışıltılı makyajı ile hafızalara kazınan Jennifer Lopez, kozmetik sektörüne atılıyor. Müjdeli haberi Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, çektiği selfie'nin altına Gün batımı ışıltısı… #JLoBeauty çok yakında…” sözleriyle kendi ismini taşıyan markasını kuracağını duyurdu.Aslında Lopez'in daha önce de kozmetik deneyimleri olmuştu. 2001'de Inglot Cosmetics için özel mini bir koleksiyon hazırlayan şarkıcı, 2002 yılında da ilk parfümü olan Glow by JLo’yu çıkarmıştı. İlk parfümünden sonra da pek çok parfüm daha hazırlamıştı.