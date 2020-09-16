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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 16 Eylül 2020 - 09:27 | 

51 yaşındaki yıldızdan yaza veda pozu

Gösteri dünyasının yıllara meydan okuyan yıldızı Jennifer Lopez, yine paylaştığı pozuyla sosyal medyada olay oldu.

Instagram, Mega News Agency

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İki çocuk annesi Lopez, kumsalda uzandığı bikinili bir pozuna Instagram sayfasında yer verdi.

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Ünlü yıldızın bu pozuna 131 milyon takipçisinden beğeni ve yorum yağdı.

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Jennifer Lopez bir süredir eski sporcu Alex Rodriguez ile nişanlı. Çift, koronavirüs karantinasını da hem Lopez'in hem de Rodriguez'in çocuklarıyla birlikte milyon dolarlık malikanelerinde geçirdi.

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Lopez son olarak kuracağı kozmetik fabrikası ile gündeme gelmişti. Kendine has bronz ve bol ışıltılı makyajı ile hafızalara kazınan Jennifer Lopez, kozmetik sektörüne atılıyor.

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Müjdeli haberi Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, çektiği selfie'nin altına "Gün batımı ışıltısı… #JLoBeauty çok yakında…” sözleriyle kendi ismini taşıyan markasını kuracağını duyurdu.

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Aslında Lopez'in daha önce de kozmetik deneyimleri olmuştu.

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2001'de Inglot Cosmetics için özel mini bir koleksiyon hazırlayan şarkıcı, 2002 yılında da ilk parfümü olan Glow by JLo’yu çıkarmıştı. İlk parfümünden sonra da pek çok parfüm daha hazırlamıştı.

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