50'sine merdiven dayadı, 23 yaşındayım diyor!

BİTMEYEN ŞEHİR EFSANESİ Bir dönem sosyal medyada yine dolaşmaya başlayan şehir efsanelerinden biri de Steve Jobs ile ilgili. Apple'ın kurucusu olan Jobbs, 2011 yılında öldü. Ancak bu efsaneye inananlara göre Jobs aslında ölmedi, Mısır'da hayatını sürdürüyor. Hem de modern dünyadan ve teknolojiden çok uzakta. Buna neden olan ise sosyal medyada dolaşan ve Mısır'da çekildiği ileri sürülen bir fotoğraf. Fotoğrafta görülen kişi de Jobs'a ikizi kadar benziyor.