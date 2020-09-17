MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri50'sine merdiven dayadı, 23 yaşındayım diyor!
GeriMagazin 50'sine merdiven dayadı, 23 yaşındayım diyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 17 Eylül 2020 - 16:15 | 

50'sine merdiven dayadı, 23 yaşındayım diyor!

Gösteri dünyasının ünlüleri hakkında ortaya atılan bazı şehir efsaneleri var... Adı üstünde bu "efsaneler" gerçeklik sınırlarını zorlasa da bunlara inananlar da var. Üstelik de tahmin edilemeyecek kadar çok sayıda.

Mega News Agency, Splash News

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1YILLARDIR BUNLARA İNANAN MİLYONLAR VAR
Abone Olgoogle-news

YILLARDIR BUNLARA İNANAN MİLYONLAR VAR

Gelin bir bakalım hangi ünlüler hakkında nasıl efsaneler ortaya atılmış ve o kadar insan bunlara neden inanıyor.

2BUSH İLE ÇALIŞIYORDU
Abone Olgoogle-news

BUSH İLE ÇALIŞIYORDU

Britney Spears ile George W. Bush nasıl bir işbirliği yapabilir sizce? Bu şehir efsanesine göre ünlü şarkıcı ile Bush arasında sıkı bir ortaklık vardı. Bu tuhaf iddialara göre George Bush ne zaman eleştirilse Britney Spears hemen bir skandalla ön plana çıkıp gündemi değiştiriyordu.

3GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN
Abone Olgoogle-news

GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN

Elbette bunun için de Geonge Bush ona ödeme yapıyordu. Bu şehir efsanesine gönülden inananlar Spears'ın 2007 yılında yaşadığı ruhsal çöküntünün, MTV ödüllerinde Madonna ile sahneye çıkıp öpüşmesinin, Las Vegas'ta evlenip 55 saat sonra boşanmasının yani kısacası dikkat çeken bütün ilginç olaylarının George Bush'u siyasi eleştiriler aldığı dönemlere denk geldiğini ileri sürüyorlar.

4TAM ŞEHİR EFSANESİ
Abone Olgoogle-news

TAM ŞEHİR EFSANESİ

Gelelim "bu kadar da olmaz" denilecek bir başka efsaneye... Buna göre Keanu Reeves ölümsüz! 55 yaşına gelen aktör yaşıtlarının pekçoğundan daha iyi görünüyor olabilir ama bu da "efsane" kelimesinin hakkını veren bir iddia.

5ZAMANDA YOLCULUK
Abone Olgoogle-news

ZAMANDA YOLCULUK!

Bu efsaneye göre Reeves, M.S 814 yılında ölen Kral Charlemagne ve 1800'lü yıllarda yaşayan Fransız oyuncu Paul Mounet'ye çok benziyor. Ya da bir başka deyişle aslında hepsi aynı kişi. Yani Reeves ya ölümsüz ya da zamanda yolculuk yapabilme özelliğine sahip.

6ÜNLÜ YAZAR HAKKINDA ŞAŞIRTAN TEORİ
Abone Olgoogle-news

ÜNLÜ YAZAR HAKKINDA ŞAŞIRTAN TEORİ

Gelelim bir başka şehir efsanesine... Buna göre de Beatles grubunun efsanevi solisti John Lennon'ı öldüren kişi Mark Chapman değil, ünlü yazar Stephen King. Bu teorinin fikir babası Steven Lightfood adlı Floridalı biri.

7BUNA İNANAN BİLE VAR
Abone Olgoogle-news

BUNA İNANAN BİLE VAR

Onun ortaya attığı "Lennon'ı öldüren kişi Chapman değil King ve ünlü yazar Mark Chapman'a ikizi kadar benziyor" teorisine sorgusuz sualsiz inanan çok sayıda kişi de var.

8EFSANELER BİTMİYOR
Abone Olgoogle-news

EFSANELER BİTMİYOR

Beatles ile ilgili şehir efsaneleri bu kadar değil. Bir tane daha var. Buna göre de grubun üyelerinden Paul McCartney aslında 1966 yılında öldü.

9YERİNE BAŞKASI GEÇTİ
Abone Olgoogle-news

YERİNE BAŞKASI GEÇTİ

Ama bu saklandı ve ona hem görsel olarak benzeyen, hem onun kadar iyi şarkı söyleyen hem de tıpatıp aynı kişilik özelliklerine sahip bir başkası yerine geçti. Bu, en uzun süre inanılan şehir efsanelerinden biri.

10BAŞARAMAYINCA ÖLDÜRDÜ
Abone Olgoogle-news

BAŞARAMAYINCA ÖLDÜRDÜ

Bugüne kadar gösteri dünyasında birçok kişinin Illuminati üyesi olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Ama bu seferki biraz farklı. Bu şehir efsanesine göre Eminem'i de etkileyip kendi saflarına katmaya çalıştı. Ancak bunu başaramayınca da öldürdü.

11O ASLINDA EMİNEM DEĞİL
Abone Olgoogle-news

O ASLINDA EMİNEM DEĞİL

2004 yılında çıkardığı albümün ardından biraz dinlenmek, uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için müziğe ara veren Eminem, 2009 yılında dönüş yaptı. Fakat bu şehir efsanesine inananlara göre şarkıcı, tam da 2004 yılında öldürüldü ve sonra yerine başkası geçti. 2009 'da ortaya çıkan kişi de Eminem değil, bu cinayeti gizlemek isteyenler tarafından onun yerine geçirilen bir başkası.

12AYNI ŞEHİR EFSANESİ
Abone Olgoogle-news

AYNI ŞEHİR EFSANESİ

Bu tür komplo teorileri en yaygın olanlardan biri. Şarkıcı Avril Lavigne ile ilgili de benzer bir efsane dolaşıyor yıllardır.

13İPUÇLARI VERDİ
Abone Olgoogle-news

İPUÇLARI VERDİ

Buna göre 2003'te Lavigne öldü, yerine bir başkası geçti. Ama bu dublör de aslında şarkı sözleriyle kendisinin gerçek Avril Lavine olmadığının ipuçlarını verdi.

14BİTMEYEN ŞEHİR EFSANESİ
Abone Olgoogle-news

BİTMEYEN ŞEHİR EFSANESİ

Bir dönem sosyal medyada yine dolaşmaya başlayan şehir efsanelerinden biri de Steve Jobs ile ilgili. Apple'ın kurucusu olan Jobbs, 2011 yılında öldü. Ancak bu efsaneye inananlara göre Jobs aslında ölmedi, Mısır'da hayatını sürdürüyor. Hem de modern dünyadan ve teknolojiden çok uzakta. Buna neden olan ise sosyal medyada dolaşan ve Mısır'da çekildiği ileri sürülen bir fotoğraf. Fotoğrafta görülen kişi de Jobs'a ikizi kadar benziyor.

15GENÇ ŞARKICI HAKKINDA KOMPLO TEORİSİ
Abone Olgoogle-news

GENÇ ŞARKICI HAKKINDA KOMPLO TEORİSİ

Bazı insanlar genç şarkıcı Lorde'nin yaşını çok fazla küçültüp kendisini genç gösterdiğini savunuyor. Bunlara göre Lorde, kendisinin iddia ettiği gibi 1996 doğumlu değil, 48- 49 yaşlarında.

16ŞARKI SÖZLERİ YÜZÜNDEN
Abone Olgoogle-news

ŞARKI SÖZLERİ YÜZÜNDEN

Bunun kanıtı da yazdığı şarkı sözleri. Bu şehir efsanesine inananlara göre o şarkı sözlerini 1996 doğumlu genç bir kızın yazması mümkün değil.

17KORONA ÇAĞININ ŞEHİR EFSANELERİ
Abone Olgoogle-news

KORONA ÇAĞININ ŞEHİR EFSANELERİ

Ünlülerle ilgili şehir efsaneleri bitmek bilmiyor. Üstelik her döneme de uyuyor. Bu da koronavirüs döneminin efsanelerinden. Önce Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'ın ardından Elba ve Olga Kurylenko gibi birçok ünlünün virüse yakalandığını açıklamasından sonra bazı çevrelerde bu konuda komplo teorileri ortaya atılmaya başlandı. Bu komplo teorilerini ortaya atanlar İdris Elba da dahil bazı ünlülerin para karşılığında kendilerinin corona virüse yakalandığını söylediklerini ileri sürdü. Bunlardan biri de Cardi B idi.

18
Abone Olgoogle-news

Cardi B bazı ünlülerin zayıflama çayı reklamı yapar gibi koronavirüse yakalandıklarını açıkladıklarını ileri sürdü. Bu iddialara kendisi ve eşi koronavirüse yakalandığını ileri süren Idris Elba'dan yanıt geldi. Aktör "Benim gibi bazı insanların corona virüse yakalandığımızı söylememiz karşılığında para aldığımız iddiası tam bir saçmalık, tam bir aptallık "dedi.Elba hem kendisinin hem de testi pozitif çıkan eşi Sabrina'nın bunu açıklayarak herhangi bir çıkar elde etmediklerini de belirtti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi