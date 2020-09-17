50'sine merdiven dayadı, 23 yaşındayım diyor!

Gösteri dünyasının ünlüleri hakkında ortaya atılan bazı şehir efsaneleri var... Adı üstünde bu "efsaneler" gerçeklik sınırlarını zorlasa da bunlara inananlar da var. Üstelik de tahmin edilemeyecek kadar çok sayıda.
Mega News Agency, Splash News
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YILLARDIR BUNLARA İNANAN MİLYONLAR VAR
Gelin bir bakalım hangi ünlüler hakkında nasıl efsaneler ortaya atılmış ve o kadar insan bunlara neden inanıyor.
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BUSH İLE ÇALIŞIYORDU
Britney Spears ile George W. Bush nasıl bir işbirliği yapabilir sizce? Bu şehir efsanesine göre ünlü şarkıcı ile Bush arasında sıkı bir ortaklık vardı. Bu tuhaf iddialara göre George Bush ne zaman eleştirilse Britney Spears hemen bir skandalla ön plana çıkıp gündemi değiştiriyordu.
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GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN
Elbette bunun için de Geonge Bush ona ödeme yapıyordu. Bu şehir efsanesine gönülden inananlar Spears'ın 2007 yılında yaşadığı ruhsal çöküntünün, MTV ödüllerinde Madonna ile sahneye çıkıp öpüşmesinin, Las Vegas'ta evlenip 55 saat sonra boşanmasının yani kısacası dikkat çeken bütün ilginç olaylarının George Bush'u siyasi eleştiriler aldığı dönemlere denk geldiğini ileri sürüyorlar.
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TAM ŞEHİR EFSANESİ
Gelelim "bu kadar da olmaz" denilecek bir başka efsaneye... Buna göre Keanu Reeves ölümsüz! 55 yaşına gelen aktör yaşıtlarının pekçoğundan daha iyi görünüyor olabilir ama bu da "efsane" kelimesinin hakkını veren bir iddia.
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ZAMANDA YOLCULUK!
Bu efsaneye göre Reeves, M.S 814 yılında ölen Kral Charlemagne ve 1800'lü yıllarda yaşayan Fransız oyuncu Paul Mounet'ye çok benziyor. Ya da bir başka deyişle aslında hepsi aynı kişi. Yani Reeves ya ölümsüz ya da zamanda yolculuk yapabilme özelliğine sahip.
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ÜNLÜ YAZAR HAKKINDA ŞAŞIRTAN TEORİ
Gelelim bir başka şehir efsanesine... Buna göre de Beatles grubunun efsanevi solisti John Lennon'ı öldüren kişi Mark Chapman değil, ünlü yazar Stephen King. Bu teorinin fikir babası Steven Lightfood adlı Floridalı biri.
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BUNA İNANAN BİLE VAR
Onun ortaya attığı "Lennon'ı öldüren kişi Chapman değil King ve ünlü yazar Mark Chapman'a ikizi kadar benziyor" teorisine sorgusuz sualsiz inanan çok sayıda kişi de var.
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EFSANELER BİTMİYOR
Beatles ile ilgili şehir efsaneleri bu kadar değil. Bir tane daha var. Buna göre de grubun üyelerinden Paul McCartney aslında 1966 yılında öldü.
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YERİNE BAŞKASI GEÇTİ
Ama bu saklandı ve ona hem görsel olarak benzeyen, hem onun kadar iyi şarkı söyleyen hem de tıpatıp aynı kişilik özelliklerine sahip bir başkası yerine geçti. Bu, en uzun süre inanılan şehir efsanelerinden biri.
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BAŞARAMAYINCA ÖLDÜRDÜ
Bugüne kadar gösteri dünyasında birçok kişinin Illuminati üyesi olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Ama bu seferki biraz farklı. Bu şehir efsanesine göre Eminem'i de etkileyip kendi saflarına katmaya çalıştı. Ancak bunu başaramayınca da öldürdü.
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O ASLINDA EMİNEM DEĞİL
2004 yılında çıkardığı albümün ardından biraz dinlenmek, uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için müziğe ara veren Eminem, 2009 yılında dönüş yaptı. Fakat bu şehir efsanesine inananlara göre şarkıcı, tam da 2004 yılında öldürüldü ve sonra yerine başkası geçti. 2009 'da ortaya çıkan kişi de Eminem değil, bu cinayeti gizlemek isteyenler tarafından onun yerine geçirilen bir başkası.
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AYNI ŞEHİR EFSANESİ
Bu tür komplo teorileri en yaygın olanlardan biri. Şarkıcı Avril Lavigne ile ilgili de benzer bir efsane dolaşıyor yıllardır.
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İPUÇLARI VERDİ
Buna göre 2003'te Lavigne öldü, yerine bir başkası geçti. Ama bu dublör de aslında şarkı sözleriyle kendisinin gerçek Avril Lavine olmadığının ipuçlarını verdi.
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BİTMEYEN ŞEHİR EFSANESİ
Bir dönem sosyal medyada yine dolaşmaya başlayan şehir efsanelerinden biri de Steve Jobs ile ilgili. Apple'ın kurucusu olan Jobbs, 2011 yılında öldü. Ancak bu efsaneye inananlara göre Jobs aslında ölmedi, Mısır'da hayatını sürdürüyor. Hem de modern dünyadan ve teknolojiden çok uzakta. Buna neden olan ise sosyal medyada dolaşan ve Mısır'da çekildiği ileri sürülen bir fotoğraf. Fotoğrafta görülen kişi de Jobs'a ikizi kadar benziyor.
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GENÇ ŞARKICI HAKKINDA KOMPLO TEORİSİ
Bazı insanlar genç şarkıcı Lorde'nin yaşını çok fazla küçültüp kendisini genç gösterdiğini savunuyor. Bunlara göre Lorde, kendisinin iddia ettiği gibi 1996 doğumlu değil, 48- 49 yaşlarında.
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ŞARKI SÖZLERİ YÜZÜNDEN
Bunun kanıtı da yazdığı şarkı sözleri. Bu şehir efsanesine inananlara göre o şarkı sözlerini 1996 doğumlu genç bir kızın yazması mümkün değil.
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KORONA ÇAĞININ ŞEHİR EFSANELERİ
Ünlülerle ilgili şehir efsaneleri bitmek bilmiyor. Üstelik her döneme de uyuyor. Bu da koronavirüs döneminin efsanelerinden. Önce Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'ın ardından Elba ve Olga Kurylenko gibi birçok ünlünün virüse yakalandığını açıklamasından sonra bazı çevrelerde bu konuda komplo teorileri ortaya atılmaya başlandı. Bu komplo teorilerini ortaya atanlar İdris Elba da dahil bazı ünlülerin para karşılığında kendilerinin corona virüse yakalandığını söylediklerini ileri sürdü. Bunlardan biri de Cardi B idi.
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Cardi B bazı ünlülerin zayıflama çayı reklamı yapar gibi koronavirüse yakalandıklarını açıkladıklarını ileri sürdü. Bu iddialara kendisi ve eşi koronavirüse yakalandığını ileri süren Idris Elba'dan yanıt geldi. Aktör "Benim gibi bazı insanların corona virüse yakalandığımızı söylememiz karşılığında para aldığımız iddiası tam bir saçmalık, tam bir aptallık "dedi.Elba hem kendisinin hem de testi pozitif çıkan eşi Sabrina'nın bunu açıklayarak herhangi bir çıkar elde etmediklerini de belirtti.