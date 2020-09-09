50’lik Enis Çiftçi'ye 20'lik genç sevgili

Enis Çiftçi evlendikten sonra gece hayatına veda etmişti. Ancak iş hayatında da evliliğinde de başarılı olamadı.
Daha sonra yurtdışına yerleşen Çiftçi, kış aylarını Tayland- Phuket ve Koh Samui’de, yaz aylarını da Türkiye’nin gözde tatil bölgeleri Bodrum ve Çeşme’de geçirmeye başladı.
2
Abone Ol
Eski “hızlı” günlerine geri dönen 50’lik delikanlı, şimdilerde Melis adındaki 20 yaşındaki sevgilisiyle Çeşme’de gününü gün ediyor. Her gün farklı bir mekanda eğlenen çift, ilişkilerine yönelik tüm eleştirilere kulaklarını tıkayarak aşklarını yaşıyor.
3
Abone Ol
Enis Çiftçi, Melis isimli kız arkadaşıyla Çeşme’de tatil yapıyor.
4
Abone Ol
Aşkları doludizgin devam ediyor
Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Alize Dinçkök ile Başar Kozanoğlu’nun aşkları doludizgin devam ediyor.
12 yıllık eşi Cenk Eyüboğlu’ndan boşandıktan sonra soluğu gençlik aşkı Başar Kozanoğlu’nda alan Alize Dinçkök’ün mutluluğuna diyecek yok.
5
Abone Ol
Şimdilerde aşklarını doludizgin yaşayan çift, birlikte vakit geçirmekten çok mutlu. Farklı etkinliklerle flörtlerinin heyecanını yüksek tutan çift, hafta sonunu da Boğaz’da yüzerek ve sürat motoruyla serin sularda hız yaparak geçirdi.
6
Abone Ol
Bu aşk evlilikle sonuçlanır mı bilinmez ama çiftin birlikte çok iyi vakit geçirdiği paylaştıkları fotoğraflardan belli.
7
Abone Ol
Dördüncü derste sahada
Cemiyetin ünlü ismi Sadettin Saran, sportmen kişiliğiyle tanınıyor. Birçok sporu başarıyla yapan Sadettin Bey, meğer bugüne kadar golf öğrenmeyi ertelemiş. .
8
Abone Ol
Geçtiğimiz günlerde ünlülerin golf hocası Sezgin Ceylan’dan ders almaya başlayan Saran, dördüncü dersin sonunda sahaya inmeye hak kazanmışBu sporda da başarılı olmayı kafasına takan iş insanı, belki de gelecek senelerde turnuvalara katılıp golfte iyi olan isimlere meydan okumaya başlar...
9
Abone Ol
Özel proje ödüle layık görüldü
Kongre, toplantı ve etkinlik ödüllerinin ‘Oscar’ı sayılan Ace Of Mice Ödülleri’nde En İyi Roadshow Projesi Ödülü, “YaşaTIR” projesiyle Kansersiz Yaşam Derneği’nin oldu.
YaşaTIR projesinin 6 il ve 6 bin 500 kilometreyi kapsayan yolculuğunda toplanan 2 binden fazla kan ve kök hücre, 2 bin kişiye yaşama dönüş imkanı sağladı. İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törende ödülü alan Kansersiz Yaşam Derneği Başkanı Dida Kaymaz, şöyle konuştu: “Böyle değerli bir ödülü ilk defa bir dernek kazanıyor, bu çok büyük bir gurur. 2 bin kişi, hiç tanımadığı 2 bin kişiye can bağışladı. YaşaTIR, yaşatmak için yoluna devam edecek.”