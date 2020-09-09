50’lik Enis Çiftçi'ye 20'lik genç sevgili

Özel proje ödüle layık görüldü Kongre, toplantı ve etkinlik ödüllerinin ‘Oscar’ı sayılan Ace Of Mice Ödülleri’nde En İyi Roadshow Projesi Ödülü, “YaşaTIR” projesiyle Kansersiz Yaşam Derneği’nin oldu.



YaşaTIR projesinin 6 il ve 6 bin 500 kilometreyi kapsayan yolculuğunda toplanan 2 binden fazla kan ve kök hücre, 2 bin kişiye yaşama dönüş imkanı sağladı. İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törende ödülü alan Kansersiz Yaşam Derneği Başkanı Dida Kaymaz, şöyle konuştu: “Böyle değerli bir ödülü ilk defa bir dernek kazanıyor, bu çok büyük bir gurur. 2 bin kişi, hiç tanımadığı 2 bin kişiye can bağışladı. YaşaTIR, yaşatmak için yoluna devam edecek.”