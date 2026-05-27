500 yıllık ‘divan’ geleneğini bu bayramda da yaşattılar! 'Dedelerimizden bize miras kalan çok kıymetli bir gelenek'

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2026 12:18

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Sürekli Köyü'nde yaklaşık 500 yıllık geçmişi olan 'divan' geleneği, bu Kurban Bayramı'nda da yaşatıldı. Köyde yaşayan yaklaşık 300 kişi, ortak sofralarda bir araya gelerek geleneklerini sürdürdü. İş insanı Remzi Ay, "‘Divan’ geleneği dedelerimizden bize miras kalan çok kıymetli bir gelenek. Torunların torunlarına aktarılarak bugüne kadar aynı şekilde devam etti. İnşallah bundan sonra da gelecek nesiller bu güzel geleneği yaşatmaya devam edecek” diye konuştu.