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AA
Haber Giriş: 07 Temmuz 2021 - 11:55 | 

50 yıl sonra meyve veren elma ağacı görenleri şaşırttı

Muş'un 2 bin 645 rakımlı Kurtik Dağı'nda bulunan ve yaklaşık 50 yıl sonra meyve verdiği iddia edilen elma ağacı görenleri şaşırttı. Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, "Yaptığımız çalışmalar sonrası ağacın yaşının 120 olduğu ortaya çıktı. Bu yaş aralığında bir elma ağacına ülkemizde sıklıkla rastlanmıyor. Fizyolojik olarak ömrünü tamamlayan ağaçlar, neslini devam ettirmek için generatif faza geçerler ve meyve verirler. Bu olay ağacın ömrünün son dönemlerinde gerçekleşen bir durumdur'' dedi.

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