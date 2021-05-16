50 yaş ve 40 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Koronavirüs aşı takvimi ile ilgili açıklama!
50 yaş ve 40 yaş üstü aşı takvimi, aşılama sürecinde gündemde yer almayı sürdürüyor. Toplumsal bağışıklığın kazanılması için Sağlık Bakanlığı tarafından ocak ayından beri başarı ile sürdürülen koronavirüs aşılama sürecinde 55 yaş üzerinin aşılaması devam ederken Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.45 itibarıyla 25 milyon 733 bin 803'e ulaştı. Geçtiğimiz günlerde 40 yaş üzeri aşı takvimi hakkında bilgi veren Bakan Koca haziran sonunu işaret etti. Peki, 50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte, 50 yaş ve 40 yaş üstü aşı programı hakkında bilgiler.
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40 yaş ve 50 yaş üstünün ne zaman aşı olacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Ocak ayında başlayan süreçte toplamda şu ana kadar 25.733.830 kişi aşılandı. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 499 bin öğretmen ve okul çalışanı için aşı randevusu açıldı. Tedarik süreciyle eş zamanlı olarak tüm öğretmenler ve okul çalışanları aşılarını yaptıracak. 50 yaş üstü bireyler de bu aşamada aşılanacak. Ancak bu yaş grubu için henüz tarih belli olmadı. Öte yandan Sağlık Bakanı Koca 40 yaş üstü için ise, "En geç haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimiz ifade etmek istiyorum." dedi.
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40 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.
Koca şunları söyledi;
Bizim Haziran sonuna kadar elimizde yoğun bir aşının olacağını söyleyebilirim. En geç haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi, 30 milyon aşıyla bunu 30-35 yaşına düşürebileceğimizi ifade etmek istiyorum. 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi ama bunun 30-35 yaşıyla ilgili bu son 30 milyon rakamıyla bunu söyleyebileceğimi ifade ediyorum. Aşıyı çeşitlendirmek için Ağustos ayından beri yoğun bir gayret içindeyiz. En geç haziran sonu olmak üzere, vatandaşımızı aşılayabileceğimizi söyleyebilirim. Onun için Ramazan ayını yakın teması azaltan biraz daha tedbirlere özen göstererek bu dönemi geçirirsek, aşıya erişim için çok uzun bir zaman olmadığını ifade etmek istiyorum.
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50 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak.İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."
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Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak.Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.Üçüncü aşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak. Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.
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ÖĞRETMENLER VE OKUL ÇALIŞANLARI İÇİN AŞI RANDEVUSU AÇILDI
MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre; koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde öğretmenlerin ve okul çalışanlarının aşılanması sürüyor. Şu ana kadar, okul öncesi eğitim, ilkokul ve köy okulu öğretmenleri ile bu alanlardaki eğitim çalışanları olmak üzere 499 bin personele aşı randevusu açıldı.
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Bu da eğitim camisinin yüzde 40'ını kapsıyor. Bakanlık yetkilileri, tedarik süreciyle eş zamanlı olarak tüm öğretmenler ve okul çalışanları için aşı randevularının hızla açılacağını kaydetti. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'ndan alınan verilere göre Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 25 milyon 670 bini aştı.