50 yaş üstü ne zaman aşılanacak? İşte aşılamada son durum bilgisi
Koronavirüs aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, 50 yaş üstü bireyler için sıranın ne zaman geleceği ve aşı takviminde yer açılacağı merak konusu idi. Fahrettin Koca yaptığı açıklama ile 55 yaş üstü vatandaşlar için müjdeli gelişmeleri duyurmuştu. Peki, 50 yaş üstü ne zaman aşı olacak?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşı programında yeni bir safhaya geçildiğini, 55 yaşından büyüklere aşı sırasının geldiğini belirtti.
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Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.
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AŞILAMA TAKVİMİ
Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak.
İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:
"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."
Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.
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Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak.
Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.
Üçüncü aşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak.Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.
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50 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?
50 yaş üstü vatandaşların aşılaması çalışması için henüz resmi bir açıklama yok. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.