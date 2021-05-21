50 yaş üstü ne zaman aşılanacak? İşte aşılama takviminde son gelişmeler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin de katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 120 milyon Biontech aşısının 4 ay içinde Türkiye'ye geleceğini söyledi. Bu gelişmenin ardından, aşılama bekleyen 50 yaş üstü vatandaşlar, aşılama için ne zaman randevuların açılacağını sorgulamaya başladı. Peki, 50 yaş üstü ne zaman aşılanacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada,"Kapanma dönemi sonrası günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü." dedi. Sağlık Bakanı Koca, "(Kovid-19) Altyapı olarak günde 1,5 milyondan fazla aşı yapabilme potansiyelimiz var." diye konuştu. İşte, 50 yaş üstü aşılamada son durum...
Bakan Koca, "Aşılama oranı 65 yaş üstünde yüzde 84'e kadar ulaşmış durumda. Bunun yüzde 90 ve üzeri olmasını istiyoruz. Haziranda 30 milyon aşı ile birlikte, tedarikte sorun yaşanmazsa peyderpey 20 yaşa kadar inmek istiyoruz." dedi.
2
40 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.
Koca şunları söyledi;
Bizim Haziran sonuna kadar elimizde yoğun bir aşının olacağını söyleyebilirim. En geç haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi, 30 milyon aşıyla bunu 30-35 yaşına düşürebileceğimizi ifade etmek istiyorum. 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi ama bunun 30-35 yaşıyla ilgili bu son 30 milyon rakamıyla bunu söyleyebileceğimi ifade ediyorum. Aşıyı çeşitlendirmek için Ağustos ayından beri yoğun bir gayret içindeyiz. En geç haziran sonu olmak üzere, vatandaşımızı aşılayabileceğimizi söyleyebilirim. Onun için Ramazan ayını yakın teması azaltan biraz daha tedbirlere özen göstererek bu dönemi geçirirsek, aşıya erişim için çok uzun bir zaman olmadığını ifade etmek istiyorum.
3
50 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak.İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."
Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak.Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.Üçüncü aşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak. Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.
4
ÖĞRETMENLER VE OKUL ÇALIŞANLARI İÇİN AŞI RANDEVUSU AÇILDI
MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre; koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde öğretmenlerin ve okul çalışanlarının aşılanması sürüyor. Şu ana kadar, okul öncesi eğitim, ilkokul ve köy okulu öğretmenleri ile bu alanlardaki eğitim çalışanları olmak üzere 499 bin personele aşı randevusu açıldı.
Bu da eğitim camisinin yüzde 40'ını kapsıyor. Bakanlık yetkilileri, tedarik süreciyle eş zamanlı olarak tüm öğretmenler ve okul çalışanları için aşı randevularının hızla açılacağını kaydetti. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'ndan alınan verilere göre Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 25 milyon 670 bini aştı.