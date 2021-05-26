50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte aşılamada son gelişmeler
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden yayımladığı anlık verilere göre, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, 28 milyon 246 bin 264 doza ulaştı. Uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 167 bin 865, ikinci doz aşı sayısı 12 milyon 78 bin 399 oldu. Peki, 50 yaş üstü ne zaman aşı olacak?
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Pfizer/BioNtech aşılarının yeni dozları Türkiye'ye geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın anlaşmasını duyurduğu 120 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Ankara'ya indi. İşte, "50 yaş üstü ne zaman aşı olacak?" sorusunun yanıtı...
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40 VE 50 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Tedarik süreciyle eş zamanlı olarak tüm öğretmenler ve okul çalışanları aşılarını yaptıracak. 50 yaş üstü bireyler de aşılanacak. Ancak 40 ve 50 yaş grubu için henüz tarih belli olmadı.
Öğretmenler dışında Milli Savunma, Adalet ve İçişleri Bakanlığı mensupları, kritik görevlerde çalışanlar, zabıta, cezaevleri, gıda ve taşımacılık sektöründekiler de aşılanmaya başladı. Bakanlığın yeni hedefi ise eylül ayına kadar 18 yaşa en az bir doz aşı yapmak.50-54 yaş aşılama tamamlandıktan sonra artık yeni bir aşamaya geçilecek. Bu grupta kronik hastalığı olan 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaş arası kişiler olacak.
Daha sonra ise hastalığı olmayan 40-49 yaş arası bireyler, 30-39 yaş arasındakiler, 18-29 yaş arası kişiler aşılanacak.
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ÖĞRETMENLER VE OKUL ÇALIŞANLARI İÇİN AŞI RANDEVUSU AÇILDI
MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre; koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde öğretmenlerin ve okul çalışanlarının aşılanması sürüyor. Şu ana kadar, okul öncesi eğitim, ilkokul ve köy okulu öğretmenleri ile bu alanlardaki eğitim çalışanları olmak üzere 499 bin personele aşı randevusu açıldı.50-54 yaş aşılama tamamlandıktan sonra artık yeni bir aşamaya geçilecek. Bu grupta kronik hastalığı olan 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaş arası kişiler olacak.
Daha sonra ise hastalığı olmayan 40-49 yaş arası bireyler, 30-39 yaş arasındakiler, 18-29 yaş arası kişiler aşılanacak.Bu da eğitim camisinin yüzde 40'ını kapsıyor. Bakanlık yetkilileri, tedarik süreciyle eş zamanlı olarak tüm öğretmenler ve okul çalışanları için aşı randevularının hızla açılacağını kaydetti. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'ndan alınan verilere göre Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 25 milyon 670 bini aştı.