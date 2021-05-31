50 yaş üstü aşı randevusu ne zaman başlayacak? İşte aşılamada son gelişmeler

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başladı. Hizmete nerede ihtiyaç varsa sağlık çalışanlarımız orada. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı. En çok merak edilenlerden biri de 50 yaş üstü aşılama. İşte, konuyda dair ayrıntılar...