50 yaş üstü aşı randevuları açıldı mı? Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İşte 50 yaş üstü aşılama tarihi!

50 yaş üstü aşı ne zaman aşı olacak sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Aşılama sürecine hız veren Türkiye 50 yaş üstü aşı takvimine geçti. Yeni gelen BioNTech aşılarıyla 1 Haziran sonrası 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına da başlanacak. Müjdeli haberi duyuran Bakan Koca, 1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. Bu kapsamda 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır" dedi. Aşı randevu bilgileri MHRS ekranı üzerinden kontrol edilecek.