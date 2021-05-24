50 ve 40 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Koronavirüs aşı takviminde haziran ayı hedefi!

50 ve 40 yaş üstü aşı randevularının ne zaman açılacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Yaygın aşılamayla birlikte pandemiyi gündeminden çıkarmak isteyen Türkiye 120 milyon dozluk BioNTech aşısı için anlaşmaya vardı. Müjdeli haberin ardından Bakan Koca eylül ayına kadar 18 yaşa en az bir doz aşı yapmanın hedeflendiğini duyurdu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Hızla aşağı doğru önce 50, sonra 45, 40 ve haziran ayında 30 milyon aşıyla birlikte 20 yaşa kadar, eğer bu şekilde, bu tedarikte sorun yaşanmaz devam ederse, peyderpey inmek istiyoruz. Onun dışında aşılama oranıyla ilgili şu an toplamda 65 yaş üstünde yüzde 84'e kadar ulaşmış durumda. " dedi.