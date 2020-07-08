50 bin TL'lik dava açmıştı...Defne Samyeli ile ev sahibi arasında 2. raunt: Kira ödemediği gerçeğini örtbas etmeye çalışıyor!

"Defne Hanım kira ödemediği gerçeğini örtbas etmek amacıyla hem yargıyı gereksiz meşgul etmekte, hem de benim için söyledikleri iftira niteliği taşımaktadır. Bir başkasının konutunu herhangi bir bedel ödemeden kullanmanın adı nedir? Ben itibarlı bir iş adamıyım. Bu sözleri kişilik haklarıma saldırı niteliğinde. Özür dilemeli."