5 yıldızlı otel yerine kampa gitti! Ünlü oyuncu tatilde
Pınar Deniz arkadaşlarıyla birlikte kampa gitti! Safariye çıkıp, kano keyfi yapan ünlü oyuncu tatilinden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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Pınar Deniz sezonu 4 Temmuz Ayvalık Cunda adasında açmış, sonrasında kardeşi Huri Deniz ile Antalya'da tatil yapmıştı.İstanbul'a dönen oyuncu bu kez yakın arkadaşları; Öykü Özcan ve Cansu Özcan ile Kırklareli'ne bağlı İğne Ada'daki bir kamp alanına gitti. Bir geceliği 480 TL olan modern sincap çadırlarda kamp yapmaya başladı. ATV ile safariye çıkan, macera parkında stres atan oyuncu dün de kano ile tur attı.
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İstanbul'a dönen oyuncu bu kez yakın arkadaşları; Öykü Özcan ve Cansu Özcan ile Kırklareli'ne bağlı İğne Ada'daki bir kamp alanına gitti.
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Bir geceliği 480 TL olan modern sincap çadırlarda kamp yapmaya başladı. ATV ile safariye çıkan, macera parkında stres atan oyuncu dün de kano ile tur attı.
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OTEL YERİNE KAMPA GİTTİLER
Oyuncu çift Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı, yakın dostları Başak Daşman ve oğulları Can ile tatile çıktı.