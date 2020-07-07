5 yıldızlı otel yerine kampa gitti! Ünlü oyuncu tatilde

Pınar Deniz sezonu 4 Temmuz Ayvalık Cunda adasında açmış, sonrasında kardeşi Huri Deniz ile Antalya'da tatil yapmıştı.İstanbul'a dönen oyuncu bu kez yakın arkadaşları; Öykü Özcan ve Cansu Özcan ile Kırklareli'ne bağlı İğne Ada'daki bir kamp alanına gitti. Bir geceliği 480 TL olan modern sincap çadırlarda kamp yapmaya başladı. ATV ile safariye çıkan, macera parkında stres atan oyuncu dün de kano ile tur attı.