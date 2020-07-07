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GeriMagazin 5 yıldızlı otel yerine kampa gitti! Ünlü oyuncu tatilde
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Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 11:23,

5 yıldızlı otel yerine kampa gitti! Ünlü oyuncu tatilde

Pınar Deniz arkadaşlarıyla birlikte kampa gitti! Safariye çıkıp, kano keyfi yapan ünlü oyuncu tatilinden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Pınar Deniz sezonu 4 Temmuz Ayvalık Cunda adasında açmış, sonrasında kardeşi Huri Deniz ile Antalya'da tatil yapmıştı.İstanbul'a dönen oyuncu bu kez yakın arkadaşları; Öykü Özcan ve Cansu Özcan ile Kırklareli'ne bağlı İğne Ada'daki bir kamp alanına gitti. Bir geceliği 480 TL olan modern sincap çadırlarda kamp yapmaya başladı. ATV ile safariye çıkan, macera parkında stres atan oyuncu dün de kano ile tur attı.

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İstanbul'a dönen oyuncu bu kez yakın arkadaşları; Öykü Özcan ve Cansu Özcan ile Kırklareli'ne bağlı İğne Ada'daki bir kamp alanına gitti.

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Bir geceliği 480 TL olan modern sincap çadırlarda kamp yapmaya başladı. ATV ile safariye çıkan, macera parkında stres atan oyuncu dün de kano ile tur attı.

4OTEL YERİNE KAMPA GİTTİLER
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OTEL YERİNE KAMPA GİTTİLER

Oyuncu çift Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı, yakın dostları Başak Daşman ve oğulları Can ile tatile çıktı.

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5 yıldızlı otellerin aksine, rotayı doğaya çeviren ekip soluğu Fethiye'de aldı.

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Ekolojik yaşam çiftliğine giden Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı, Başak Daşman çektikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştılar.

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Bir çocuk annesi olan Sedef Avcı'nıjn kusursuz fiziği dikkatlerden kaçmadı.

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Başak Daşman, Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı'nın oğulları ile fotoğrafını "Can sevgisi" notu ile paylaştı.

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Ekip daha sonra rotayı Bozburun'a çevirdi. Sedef Avcı, bu fotoğrafın altına "Bir günÇok bunalırsanDenizin dibindeYosunlara takılmış gibiSoluksuzSakın unutmagökyüzüne bakmayı.Gökyüzü senindir.Gökyüzü herkesindir." notunu düştü.

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Vaktinin büyük kısmını yüzerek geçiren Kıvanç Kasabalı, bu kareyi "doğadan" botu ile paylaştı.

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Başak Daşman'ın, Sedef Avcı'nın objektifine yansıyan fotoğrafına beğeni yağdı.

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