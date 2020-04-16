5 yıl önce İzmir’de bir köye yerleşmişti... Çiftçiler için destek istedi
İşte şehir hayatından sıkılıp soluğu doğada alan ünlü isimler...
Hüsnü Şenlendirici, İzmir’deki tarlasında traktörle tarla ekimi yaptı. Çiftçilere destek çağrısı da yapan ünlü müzisyen, “Bu zor zamanlarda köylümüzün ve çiftçilerimizin değerini iyi bilelim. Köylü çalışmazsa aç kalırız” dedi.
Önceki gün Instagram hesabından canlı yayın yapan ünlü müzisyen tarlasında çiftçilerle sohbet etti. Ardından traktöre binip tarla ekimi yapan Şenlendirici, “Bu zor zamanlarda köylümüzün ve çiftçilerimizin değerini iyi bilelim. Köylü çalışmazsa aç kalırız” şeklinde seslendi. Saç sakalı beyazlayan ve kilo alan ünlü sanatçının yeni hali de dikkat çekti.
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Hüsnü Şenlendirici, İzmir’deki tarlasında traktörle tarla ekimi yaptı.
Ünlü oyuncu, “Ben bu süreyi oğlum ve annemle çiftlikte geçiriyorum. Tohum ekiyorum, bahçe işleriyle, tarımla uğraşıyorum. Kitap okuyorum, televizyon izliyorum ve gündemi takip edip doğru bilgilenmeye çalışıyorum” diye konuştu.
Behlül AYDIN
Siz de zaman zaman büyük kentin karmaşasından kaçıp doğanın kollarına sığınmayı düşünmez misiniz? Bazı ünlüler işte tam da bunu yapıyor. Kelimenin tam anlamıyla "tası tarağı toplayıp" köylere yerleşiyorlar. Hatta öyle ki bazıları büyük kentlerdeki evlerini de satıp tamamen köy hayatı yaşıyor.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
Yılın bir bölümünü ailesiyle Bodrum’daki evinde geçiren Emrah, önceki gün halk pazarındaydı. Mutfak alışverişi için süpermarketler yerine pazara gitmeyi tercih eden ünlü şarkıcı, tezgâhları dolaşıp meyve ve sebze satın aldı. Behlül AYDIN
Oyuncu, 200 bin euro’luk evin tadilatı için de 30 bin euro harcadı. Sebze ve meyve ektiği bahçe bölümünün düzenlemesini bitiren Günsür, projelerinden arta kalan zamanını ailesiyle bu evde geçirmeyi planlıyor.
Yaptığı hasatları sosyal medya hesabından paylaşan Gürbüz, 100 dönümlük arsada üretim yaptı. Sosyal medya hesabında bu konuyla ilgili hislerini paylaşan güzel oyuncu "4 kuşak önce toprakla haşır neşir iken, balkonda çiçek yetiştiremeyen bana ve benim gibilere doğanın şifasından toprağın bereketine suyun kutsallığından tarladaki emeğe her şeyi bu kursta anlattılar" dedi.
İstanbul Silivri'deki yazlığında domates, biber, salatalık, patlıcan, kavun, karpuz gibi birçok meyve ve sebze yetiştiren Keser, bahçe işlerinin tümünü kendisi yapıyor. Günaydın'ın haberine göre sabahları tavuklarının taze yumurtalarını toplayan Keser, organik besleniyor.
30 BİN TL HARCADI
Tekin'e gün boyunca bir kadın arkadaşı eşlik etti. Kendisine ait alanda arkadaşı ile kahkahalar atarak dolaşan Tekin'in keyfi gazetecileri görünce kaçtı.
Bu tadilat için 30 bin TL harcayan ve köy hayatına iyice alışan Tekin'in 17 dönümlük arazisinde iki at ve dört cins köpek bulunuyor.
İKİ KATLI EV ALDI
Pelin Batu çocuğunun ve kendisinin organik bir yaşama geçmesi için ailesi ile beraber Datça’dan iki katlı bir ev satın aldı.
Bahçesinde zeytin ağaçları da olan evde yaşamaya karar veren Batu’ya eşi Macit Bitargil de büyük destek oldu.
HEM TÜRKİYE HEM DE AVRUPA GÜZELİ SEÇİLDİ!
Bu traktördeki kadın bir zamanların Türkiye güzellerinden Nazlı Deniz Kuruoğlu. 1982 yılında hem Türkiye hem de Avrupa Güzeli seçilen Kuruoğlu, artık hayatını Kuşadası'ndaki Caferli köyünde sürdürüyor.
Bir zamanlar podyumların gözde modellerinden biri olan Dohmen, bir ara Alman eşiyle birlikte Düsseldorf'ta yaşadı. Ancak kocasının ölümüyle zor günler geçirdi.
Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsada ceviz ve organik sebze-meyve yetiştiriyor.
Atilla Saral, model olarak başladığı kariyerini oyuncu olarak sürdürdü. Ama sonra radikal bir karar alıp yaşadığı villayı ve lüks cipini sattı. Kazancını Asos ile Küçükkuyu arasındaki arazisine yatırdı.
O DA İSTANBUL'DAN KAÇTI
Merve İldeniz de bir zamanlar podyumun en gözde modellerinden biriydi. Öyle ki günde birkaç defileye çıkardı. Ama onun hayali bambaşkaydı.
Ege yeni yaşamıyla ilgili olarak "Şehir gürültüsünden uzak tek başıma ormanın içine yaşamayı seçtim. İnternetim yok, kargaşa yok, kavga yok. Bodrum'da haftanın 3 günü sahneye çıkıyorum. Market ihtiyacını görüp evime geliyorum. Doğa ile iç içe yaşamak bana huzur veriyor" dedi. (Posta)
Yılmaz Erdoğan birçok kişinin hayali olan organik yaşamı gerçeğe dönüştürdü. Vejetaryenlikten veganlığa geçiş yapan sanatçı, artık çiftliğinde bizzat yetiştirdiği doğal ürünlerle besleniyor.
2014 yılında aşk yaşamaya başladığı reklamcı Ahmet Serdar Oral'dan hamile kalan oyuncu Özgü Namal oğlu Nefes'i dünyaya getirdikten sonra gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı. İki çocuk annesi Namal, çocuklarını şehir hayatından uzak tutuyor.
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