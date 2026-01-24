5 tondan fazla kar topladılar: 8 günde yaptılar! 'Bu serüven kırmızı bir kamyonetin üzerinde başladı'

Şenliğe katılan Sergen Arslan ise eğlendiklerini, ortamın çok güzel olduğunu dile getirdi.

'GURURLUYUZ'

Belediye Başkanı Ömer Altun, "Dile kolay 18'incisini icra ediyoruz. 2008 yılında kırmızı bir kamyonetin üzerinde başladığımız bu serüven, kar topu gibi büyüyerek, bugün mahşeri bir kalabalıkla on binleri ağırlıyoruz. Gururluyuz. Rize deyince akla çay gelir. Biz Ayder'de ülkemizi ve Rize'mizi temsil ediyoruz. Bu sene mottomuz çay bardağı oldu. Biz de burada en büyük kardan çar bardağımızı icra ettik" diye konuştu.