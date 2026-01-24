×
5 tondan fazla kar topladılar: 8 günde yaptılar! 'Bu serüven kırmızı bir kamyonetin üzerinde başladı'

Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2026 17:10

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bu yıl 18'incisi organize edilen "Kardan Adam Kış Festivali" başladı. Yapımı tam 8 gün süren kardan çay bardağı figürü görenleri şaşırttı. Belediye Başkanı Ömer Altun, "Dile kolay 18'incisini icra ediyoruz. 2008 yılında kırmızı bir kamyonetin üzerinde başladığımız bu serüven, kar topu gibi büyüyerek, bugün mahşeri bir kalabalıkla on binleri ağırlıyoruz. Gururluyuz." diye konuştu.