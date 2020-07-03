5 Temmuz ay tutulmasının etkileri nelerdir? İşte ay tutulmasının burçlara etkisi

5 Temmuz ay tutulması için geri sayım başladı. 5 Temmuz ay tutulmasının burçlara etkileri yoğun ilgi görüyor. Hürriyet yazarlarından Aygül Aydın, ‘Oğlak burcunda gerçek bir aşk yaşama isteği çok yüksektir. Hep bir gerçeklik peşindedir. Bu tutulma ile birlikte bulacağınız bir aşkla ilgili savaş verebilirsiniz. Aşk ile ilgili imtihanlar yaşanabilir. Verilecek kararlar için cesur olmalısınız, risk almaktan korkmayın. Ama tabii koşullarınız risk almaya değiyorsa risk alın. Bu tutulmada sabırlı olsun, öfkeli olmayın.’ dedi. İşte detaylar…



Hürriyet yazarlarından Aygül Aydın köşe yazısında konu ile ilgili detayları aktardır. İşte Aygül Aydın’ın yazısı:

Günaydın yepyeni bir günden hepinize merhaba,

Önümüzdeki maçlara bakmaya başladığımızda gökyüzünde en önemli olay 05 Temmuz’da gerçekleşecek olan “Ay tutulması” olacaktır.

Oğlak burcu demek; iş, kariyer, para, maaş, yöneticiler, terfi etmek, hak ve hukuk ile ilgili konulardır. Şimdi bu dönemin öngörüsünü yapmak gerekirse bu ay iş dünyasında önemli belirginleşmelerin olması bir tesadüf olamaz.

Öyle değil mi?

Sistemde her şey kurgulu ve planlı.

