5 Temmuz Ay tutulması saat kaçta, Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte Ay tutulmasının saati

Astroloji ve doğa olayı tutkunlarının yakından takip ettiği Ay tutulması için geri sayım devam ediyor. Yılın üçüncü Ay tutulması olma özelliğini taşıyan bu tutulma, parçalı olarak gerçekleşecek. Peki, Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte parçalı Ay tutulmasıyla ilgili merak edilenlerin yanıtları...



2020’nin Ay tutulması tarihlerinden biri de 5 Temmuz'a denk geliyor. Bu senenin üçüncü Ay tutulması olma özelliğini taşıyan bu tutulma, gece saatlerinde meydana gelecek ve bazı ülkelerde izlenebilecek.