5 Temmuz Ay tutulması saat kaçta, Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte Ay tutulmasının saati
Ay tutulması bugün gökyüzünde görsel bir şölen sunacak. 2020 yılının diğer doğa olayları gibi 5 Temmuz Ay tutulmasını da kaçırmak istemeyenler, internet üzerinden saat araştırması yapıyor. Yılın üçüncü Ay tutulması olma özelliğini taşıyan bu tutulma, parçalı olarak gerçekleşecek. Peki, Ay tutulması saat kaçta gerçekleşecek? 5 Temmuz Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte, ayrıntılar.
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Astroloji ve doğa olayı tutkunlarının yakından takip ettiği Ay tutulması için geri sayım devam ediyor. Yılın üçüncü Ay tutulması olma özelliğini taşıyan bu tutulma, parçalı olarak gerçekleşecek. Peki, Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte parçalı Ay tutulmasıyla ilgili merak edilenlerin yanıtları...
2020’nin Ay tutulması tarihlerinden biri de 5 Temmuz'a denk geliyor. Bu senenin üçüncü Ay tutulması olma özelliğini taşıyan bu tutulma, gece saatlerinde meydana gelecek ve bazı ülkelerde izlenebilecek.
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PARÇALI AY TUTULMASI SAAT KAÇTA?
5 Temmuz 2020'deki Parçalı Ay Tutulması genel zaman ile 03.04-05.55 saatleri arasında gerçekleşecek. İlk iki parçalı Ay tutulmasının aksine ülkemizden görülemeyecek bu tutulma; Afrika'nın büyük bölümü, Avrupa'nın batısı, Antarktika, Kuzey ve Güney Amerika ile Atlantik Okyanusu'ndan gözlenebilecek.
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PARÇALI AY TUTULMASI NEDİR?
Parçalı Ay tutulması, Ay diskinin bir kısmının Yer'e ait kısmi gölge konisinin (Penumbra) içerisine girmesiyle oluşur. Çıplak gözle izlenebilen bir gök olayıdır. Ay parçalı gölge konisine gireceği için parlaklığında azalma hissedilmemiştir.
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2020'DE GERÇEKLEŞECEK DİĞER TUTULMALAR
30 Kasım: Parçalı Ay Tutulması
2020 yılının dördüncü ve son parçalı Ay tutulması olacak bu gök olayı, 30 Kasım akşamında gerçekleşecek. Ülkemizden ne yazık ki görülemeyecek bu tutulma, Greenwich Zamanı'na göre 07.30 ile 11.56 saatleri arasında meydana gelecek.
14 Aralık: Tam Güneş Tutulması
Greenwich Zamanı'na göre 13.34 ile 18.53 saatleri arasında gerçekleşecek tutulma, Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ve Afrika’nın güneydoğusundan izlenebilecek.