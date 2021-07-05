5 Temmuz Altın fiyatları: 1 Gram altın bugün kaç TL?.. İşte altın piyasasındaki son durum ve uzman yorumları

2013’ten sonraki varlık alım programı geri dönüşüne göre ise ekstra bir metrik ilave olmuş durumda ve bunun adı enflasyon. Arz sürekliliğindeki sıkıntı ve darboğaz, küresel gıda fiyatlarındaki artış ve iyileşen ekonomide daha fazla mal ve hizmet talep etme eğilimi fiyat artış hızlarını öngörülenden yüksek bir seviyeye soktu. Fed’in bununla başa çıkma gerekliliği eşiği, varlık alım hızının artırılmasına yönelik en önemli kriter ve o dönemki koşullar dolar karşıtı varlıkların fiyatlandırmalarında ana belirleyici olacaktır.