BİM 5 Şubat aktüel kataloğu yayımlandı! İşte BİM'e bu hafta gelen aktüel ürünler

BİM aktüel kataloğu içerisinde her hafta yeni ürünler oluyor. 5 Şubat BİM aktüel ürünleri arasında Türk kahvesi makinesi, çay makinesi, ışıklı kettle, dijital göstergeli termos, fanuslu pasta seti, sunum tabağı, 2’li desenli oval tabak, selfie ışığı ve telefon tutucu tripod, şarj edilebilir kablosuz Mouse gibi ürünler bulunuyor. İşte bu hafta markete gelecek olan ürünler hakkında detaylı bilgiler