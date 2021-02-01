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HaberlerEkonomi HaberleriBİM 5 Şubat aktüel kataloğu yayımlandı! İşte BİM'e bu hafta gelen aktüel ürünler
GeriEkonomi BİM 5 Şubat aktüel kataloğu yayımlandı! İşte BİM'e bu hafta gelen aktüel ürünler
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Ekonomi
Haber Giriş: 01 Şubat 2021 - 10:28 | 

BİM 5 Şubat aktüel kataloğu yayımlandı! İşte BİM'e bu hafta gelen aktüel ürünler

5 Şubat BİM aktüel ürünleri yayımlanan katalog ile belli oldu. Markete her hafta salı ve cuma günleri yeni fırsatlar geliyor. Sınırlı sayıda gelen ürünleri almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 5 Şubat BİM aktüel kataloğu içerisinde ankastre set 999 TL, termoslu filtre kahve makinesi 149 TL, Türk kahvesi makinesi 199 TL, çay makinesi 199 TL, saklama kabı çeşitleri 3,95 TL, 2’li dolap içi led aydınlatma 19,90 TL fiyatı ile yer alıyor.

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BİM aktüel kataloğu içerisinde her hafta yeni ürünler oluyor. 5 Şubat BİM aktüel ürünleri arasında Türk kahvesi makinesi, çay makinesi, ışıklı kettle, dijital göstergeli termos, fanuslu pasta seti, sunum tabağı, 2’li desenli oval tabak, selfie ışığı ve telefon tutucu tripod, şarj edilebilir kablosuz Mouse gibi ürünler bulunuyor. İşte bu hafta markete gelecek olan ürünler hakkında detaylı bilgiler

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