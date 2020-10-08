5. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Ortaokul 5, 6, 7 sınıflar için tarih açıklaması bekleniyor!
Ortaokul 5. sınıfların okula başlayacağı tarih gündemde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamalarına göre, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim için tarih belli oldu. Selçuk yaptığı değerlendirmede, "Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak. " dedi. Yüz yüze eğitim detayları belli olurken gözler, ortaokul 5. 6. ve 7. sınıfların durumuna çevrildi. Peki, ortaokul 5, 6, 7 sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İşte, ortaokulların durumuyla ilgili ayrıntılar.
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1
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Yüz yüz eğitimde hangi sınıfların okula başlayacağı netleşmeye başladı. 1. sınıfların ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "12 Ekim Pazartesi, tüm Ortaokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz." dedi. Ancak 5. sınıf ve 6.7. sınıfların okula başlayacağı tarih henüz belli olmadı. İşte, detaylar.
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5. 6. 7 SINIFLAR OKULA NE ZAMAN GİDECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kademeli eğitimle ilgili hafta başında açıklama yapmıştı. Erdoğan henüz durumu belli olmayan 5. 6. 7. sınıflar ve diğer sınıflarda okulların açılacağı tarihle ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;
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Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Ayrıca özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür. Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir.
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BAKAN SELÇUK AÇIKLAMIŞTI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçen hafta yaptığı açıklamada, diğer sınıflarla ilgili şunları söylemişti;
(Biz okulları açmakta erken mi davranıyoruz yoksa geç mi kaldık?) Bütün ülkeler bunu açıyor da siz niye 1. sınıftan başladınız diye bir eleştiri bekledim. Elbette haklılık payı olabilir, elbette saygı duyuyoruz. Bizim görevimiz herkesi dinlemek. Ama burada karar verirken makul olan şu: Bir kararı bilimsel tabloya bakarak ortaya koyarsınız. Bunların hepsini okurken bunlar sonucunda bir görüş oluşturursunuz
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Bizim nasıl bir vebal altında olduğumuzu kimse bilemez. Bu karar altında ne kadar ezildiğimizi bilmeleri lazım. Bu karar eğitimsel kararın çok ötesinde. Bu kararı verirken bilimsel verilerimiz var. Biz de diyoruz ki biraz geç kalalım, sağlık çok önemli. Risk varsa biz yokuz diyoruz. O yüzden de tam hizasında bırakıyoruz. Diğer sınıflarla ilgili de birkaç hafta sonra değerlendirme yapacağız. Takvim olamaz, ben vaka sayısının seyrini bilemiyorum. Bilim Kurulu'nun 1 ay sonrası için ne diyeceğini bilemiyorum. Bunu bilemezken şöyle olacak demek olmaz. Dikkatli konuşmalıyız, dikkatli karar vermeliyiz. Bizim amacımız ne? Temelli hepsini açmak.