5 Nisan Koronavirüs tablosu ve vaka sayıları -Türkiye corona virüs vaka sayıları artıyor... İşte il il koronavirüs risk haritası ve son durum

27 MART - 2 NİSAN KORONAVİRÜS HARİTASI YAYINLANDI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mart-2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.



İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88 oldu.



Haftalık verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale ve Kırklareli, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.



Haftalık verilere göre, ülke genelinde Samsun her 100 bin kişide 678,72 ile en yüksek, Şırnak ise 23,43 ile en düşük Kovid-19 vakasına sahip il oldu.



Haftalık verilere göre Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.



VAKA SAYISI EN FAZLA OLAN İLLER



Samsun: 678,72

İstanbul: 591,45

Yalova: 564,03

Çanakkale: 546,77

Kırklareli: 518,33



VAKA SAYISI EN DÜŞÜK OLAN İLLER



Şırnak: 23,43

Hakkari: 36,72

Şanlıurfa: 40,70

Van: 42,55

Bitlis: 47,29