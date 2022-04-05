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5 Nisan 2022 Salı KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün TV'de ne var?

#5 Nisan 2022 Salı KANAL D STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV Yayın Akış#Tv Yayın Akışı#Bugün T'de Ne Var

Bugün tüm kanalların tv yayın akışında neler var merak edilen konular arasında yer alıyor. Gün içerisinde yayınlanacak dizi, program, film ve yarışmalar 31 Nisan 2022 Salı tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Ayrıca Ramazan özel sahur programları da tüm kanalların tv yayın akışı içerisinde bulunuyor. Peki, bugün TV'de ne var? İşte, 5 Nisan 2022 Salı Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi…

1/85 Nisan 2022 Salı KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi Bugün TVde ne var

5 Nisan 2022 Salı tv yayın akışı listesinde sevilen diziler Masumlar Apartmanı, Üç Kız Kardeş, Destan'ın yanı sıra fenomen yarışma programı Survivor 2022 yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Ayrıca Ramazan özel sahur programları kanalların tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Peki, bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, 5 Nisan 2022 Salı Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi!

2/8KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

16:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Camdaki Kız

03:00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

3/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Pelin’in Mutfağı

18:00 Umudun Askerleri Zeytin Dalı 2

18:30 Star Haber

20:00 Düğün Dernek

22:30 Düğün Dernek

00:30 Pelin'in Mutfağı

02:00 Aramızda Kalsın (Tekrar)

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

4/8SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Baba

00:15 Üç Kuruş

5/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:05 Destan

00:25 Hakim

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

6/8TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:40 Mesnevi'den Hikayeler

09:05 Ramazan Klipleri

09:10 Kuşlarla Yolculuk

10:00 Bir İyilik Hikayesi

10:15 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:15 Bir İyilik Hikayesi

15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Altyazılı)

17:00 Ana Haber (Canlı)

17:25 İddiaların Aksine

17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)

20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

00:15 Kara Tahta (Altyazılı)

03:15 Sahur Bereketi (Canlı)

05:15 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

7/8FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Memet Özer ile Mutfakta Ramazan

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

18: 00 Evlilik Hakkında Her Şey

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:30 Evlilik Hakkında Her Şey

00:00 Yasak Elma

02:15 Son Yaz

03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

8/8TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

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#5 Nisan 2022 Salı KANAL D STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV Yayın Akış#Tv Yayın Akışı#Bugün T'de Ne Var