TV yayın akışı 5 Mayıs 2024 Pazar listesi belli oldu. Haftanın son günü ekran başında TV keyfi yapmak isteyenler bu akşamın TV rehberini araştırıyor. Sevilen diziler yeni bölümleriyle bu akşam ekranlarda olacak. Bugün Kanal D ekralarında Yargı, Now TV ekranlarında Kirli Sepeti yeni bölüm izleyicisiyle buluşacak. ATV'de ise Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8 ekranlarında da Survivor All Star 2024 yayınlanacak. Peki bu akşam TV yayın akışında neler, hangi diziler var? İşte Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT1, TV8, Now TV yayın akışı 5 Mayıs 2024 Pazar!