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5 MAYIS TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ || Bu akşam (Pazar) televizyonda hangi film ve diziler var? 5 MAYIS TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ || Bu akşam (Pazar) televizyonda hangi film ve diziler var? Kanal D, Show TV, Now TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8 yayın akışı programı!

Güncelleme Tarihi:

#TV Yayın Akışı#Bu Akşam TV'de Neler Var#Kanal D Show TV TRT1 ATV Star TV, TV8, Now TV Yayın Akışı Listesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 17:29

TV yayın akışı ile günün program listesi belli oldu. Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV günlük akışına göre ekranlarında dizi, film ve diğer programlara yer verecek. Sevilen diziler bu akşam yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Ayrıca film ve diğer programlar da ekranlarda olacak. TV8'de ise Survivor All Star 2024 mücadelesi devam ediyor. Diğer taraftan Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Yargı da yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? 5 Mayıs Pazar Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi ve tv rehberi!TV yayın akışı 5 Mayıs 2024 Pazar listesi belli oldu. Haftanın son günü ekran başında TV keyfi yapmak isteyenler bu akşamın TV rehberini araştırıyor. Sevilen diziler yeni bölümleriyle bu akşam ekranlarda olacak. Bugün Kanal D ekranlarında Yargı, Now TV ekranlarında Kirli Sepeti yeni bölüm izleyicisiyle buluşacak. ATV'de ise Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8 ekranlarında da Survivor All Star 2024 yayınlanacak. Peki bu akşam TV yayın akışında neler, hangi diziler var? İşte Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT1, TV8, Now TV yayın akışı 5 Mayıs 2024 Pazar!

1/85 MAYIS TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ || Bu akşam (Pazar) televizyonda hangi film ve diziler var 5 MAYIS TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ || Bu akşam (Pazar) televizyonda hangi film ve diziler var Kanal D, Show TV, Now TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8 yayın akışı programı

TV yayın akışı 5 Mayıs 2024 Pazar listesi belli oldu. Haftanın son günü ekran başında TV keyfi yapmak isteyenler bu akşamın TV rehberini araştırıyor. Sevilen diziler yeni bölümleriyle bu akşam ekranlarda olacak. Bugün Kanal D ekralarında Yargı, Now TV ekranlarında Kirli Sepeti yeni bölüm izleyicisiyle buluşacak. ATV'de ise Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8 ekranlarında da Survivor All Star 2024 yayınlanacak. Peki bu akşam TV yayın akışında neler, hangi diziler var? İşte Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT1, TV8, Now TV yayın akışı 5 Mayıs 2024 Pazar!

2/8KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Adalı Kız
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Taş Kağıt Makas

BAKMADAN GEÇME!

3/8NOW TV YAYIN AKIŞI

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Gaddar
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
00:15 Kızıl Goncalar

4/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:30 Benim Tatlı Yalanım
08:15 Dr. Özgür Koldaş İle...
09:00 Sakla Beni
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:15 Ömer
16:15 Yalı Çapkını
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Ömer

BAKMADAN GEÇME!

5/8TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Tuzak
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm
16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm
00:15 %100 Futbol
02:00 Son Karar

6/8SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sandık Kokusu
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Aslan Bacanak
15:00 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yedi Bela Hüsnü
21:45 Kızılcık Şerbeti
00:45 Yedi Bela Hüsnü

BAKMADAN GEÇME!

7/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:20 Kardeşlerim
15:40 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aldatmak

8/8TRT1 YAYIN AKIŞI

TRT1 YAYIN AKIŞI

07:05 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
08:05 Mehmed: Fetihler Sultanı
11:45 Enine Boyuna
13:00 Biraz Kül Biraz Duman
14:05 Gönül Dağı
17:15 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:55 3'te 3

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