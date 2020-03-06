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Haber Giriş: 06 Mart 2020 - 08:36, /

5 Mart tarihli Süper Loto sonuçları | Süper Loto'da büyük ikramiye 4. kez devretti

Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından 5 Mart Perşembe akşamı açıklandı. Şans oyunu tutkunlarının her perşembe büyük bir heyecanla beklediği Süper Loto'nun büyük ikramiyesi 6 bilenin çıkmaması nedeniyle üç haftadır devrediyordu, bu neden 5 Mart tarihli çekilişe ilgi büyüktü. Peki, bu haftanın şanslı numaraları hangileri oldu, büyük ikramiye hangi bilete çıktı? İşte 5 Mart tarihli Süper Loto sonuçları...

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Süper Loto’nun 646. Hafta çekilişi 5 Mart Perşembe günü Milli Piyango İdaresi’nin canlı yayınıyla yapıldı. Haftanın Süper Loto sonuçları canlı yayın ardından MPİ internet sitesi üzerinden de vatandaşlarla paylaşıldı. Biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını merak eden vatandaşlar, 5 Mart tarihli Süper Loto sonuçları için araştırma yapıyor. İşte 5 Mart Süper Loto sonuçları...

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Süper Loto oyununun 646'ncı hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 133 bin 583 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 65 kişi 10 bin 541 lira 85'er kuruş, 4 bilen 3 bin 954 kişi 188 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 81 bin 857 kişi 15 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

35 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI

5 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto oyununun 646'ncı hafta çekilişleri noter huzurunda saat 21:15'te gerçekleşti. 5 Mart Süper Loto çekilişinde bu hafta çıkan şanslı numaralar şunlar oldu; 20, 22 28, 37, 47, 54

4Geçen hafta Süper Lotoda 7 milyon TL devretti

Geçen hafta Süper Loto'da 7 milyon TL devretti

Süper Loto oyununun geçtiğimiz hafta gerçekleşen 645. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 107 bin 670 liralık ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 61 kişi 9 bin 759 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 256 kişi 198 lira 45'er kuruş, 3 bilen 69 bin 199 kişi 15 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

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