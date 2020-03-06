5 Mart tarihli Süper Loto sonuçları | Süper Loto'da büyük ikramiye 4. kez devretti

Süper Loto oyununun 646'ncı hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 133 bin 583 liralık ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 65 kişi 10 bin 541 lira 85'er kuruş, 4 bilen 3 bin 954 kişi 188 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 81 bin 857 kişi 15 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.