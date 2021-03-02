5 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM aktüel kataloğu
BİM 5 Mart aktüel ürünler kataloğu içerisinde birçok yeni ürün bulunuyor. 5 Mart BİM aktüel kataloğunda püsküllü koltuk örtüsü 19,90 TL, ortopedik visco yastık 39,90 TL, buhar jeneratörlü ütü 799 TL, yatak örtüsü seti 79,90 TL, çift fonksiyonlu Türk kahvesi makinesi 239 TL, buzdolabı 1.599 TL, cam set üstü ocak 399 TL, fincanlı filtre kahve makinesi 159 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte bu haftaki fırsat ürünlerinin tamamı
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BİM aktüel ürünleri her hafta salı ve cuma günleri markete geliyor. Fırsat ürünlerini almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. BİM’de bu hafta döküm ızgara tavası 89,90 TL, manuel rondo 89,90 TL, çelik termos 64,90 TL, ölçülü silikon hamur matı 26,90 TL, kek kalıbı çeşitleri 19,90 TL, blender seti 179 TL, döküm tencere 229 TL, dijital mutfak tartısı 29,90 TL, ortopedik visco yastık 39,90 TL fiyatı ile satışa çıkarılacak.