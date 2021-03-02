5 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM aktüel kataloğu

BİM aktüel ürünleri her hafta salı ve cuma günleri markete geliyor. Fırsat ürünlerini almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. BİM’de bu hafta döküm ızgara tavası 89,90 TL, manuel rondo 89,90 TL, çelik termos 64,90 TL, ölçülü silikon hamur matı 26,90 TL, kek kalıbı çeşitleri 19,90 TL, blender seti 179 TL, döküm tencere 229 TL, dijital mutfak tartısı 29,90 TL, ortopedik visco yastık 39,90 TL fiyatı ile satışa çıkarılacak.