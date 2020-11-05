5 Kasım altın fiyatları kuru: Bugün ons altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Uzmanlardan altın yorumları ve anlık piyasalar

Altın fiyatları anlık ve canlı olarak yakından takip edilen konular arasında. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları araştırılıyor. Son dönemdeki yükselişin ardından fiyatların düşüşte mi yoksa yükselişte mi olduğu merak konusu. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 840,00 lira, Cumhuriyet altını 3.440,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,57 düşüşle 519,00 liradan işlem gördü. Gram altın 522,47 liradan alınıyor, 522,58 liradan satılıyor.



Altın fiyatları 5 Kasım itibari ile merak ediliyor. ABD başkanlık seçimlerinin çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını nasıl etkilediği araştırılıyor. Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar yorumları yakından takip ediyor, işlemleri yükseliş ve düşüşe göre gerçekleştiriyorlar. Yatırım Ekonomisti Enver Erkan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘Mavi Dalga’dan beklenenin aksine, Demokrat ve Cumhuriyetçi parti fikir ayrılıkları nedeniyle daha sınırlı bir paket söz konusu olacaktır. Biden galibiyetine rağmen altında ve gümüşte ralli etkisi yok bu yüzden. Yine de 1900 dolar civarından fazla ayrılmaması olumlu.’ dedi. İşte güncel altın fiyatları