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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 05 Kasım 2020 - 18:39 | 

5 Kasım altın fiyatları kuru: Bugün ons altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Uzmanlardan altın yorumları ve anlık piyasalar

Altın fiyatları hafta sonuna doğru yatırımcıların gündeminde yer almaya başladı. Gram altın ve çeyrek altın almayı düşünenler, 5 Kasım altın fiyatlarına odaklandı. Perşembe günü altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 520,8 liradan işlem gördü. Analistler, dolar endeksindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının takip edileceğini belirtti. Gözler şimdi piyasalardaki son durumda. Peki, bugün ons altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte, 5 Kasım anlık altın fiyatları ve uzmanların altın yorumları.

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Altın fiyatları anlık ve canlı olarak yakından takip edilen konular arasında. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları araştırılıyor. Son dönemdeki yükselişin ardından fiyatların düşüşte mi yoksa yükselişte mi olduğu merak konusu. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 840,00 lira, Cumhuriyet altını 3.440,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,57 düşüşle 519,00 liradan işlem gördü. Gram altın 522,47 liradan alınıyor, 522,58 liradan satılıyor.

Altın fiyatları 5 Kasım itibari ile merak ediliyor. ABD başkanlık seçimlerinin çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını nasıl etkilediği araştırılıyor. Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar yorumları yakından takip ediyor, işlemleri yükseliş ve düşüşe göre gerçekleştiriyorlar. Yatırım Ekonomisti Enver Erkan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘Mavi Dalga’dan beklenenin aksine, Demokrat ve Cumhuriyetçi parti fikir ayrılıkları nedeniyle daha sınırlı bir paket söz konusu olacaktır. Biden galibiyetine rağmen altında ve gümüşte ralli etkisi yok bu yüzden. Yine de 1900 dolar civarından fazla ayrılmaması olumlu.’ dedi. İşte güncel altın fiyatları

2KAPALIÇARŞIDA ALTIN FİYATLARI
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KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,96 artışla 524,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 848,00 lira, Cumhuriyet altını 3.473,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,96 yükselişle 524,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 518,80 519,00 523,80 524,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.419,00 3.440,00 3.452,00 3.473,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 473,15 477,15 477,70 481,70
Lira(Tam) Ziynet 3.341,00 3.361,00 3.373,00 3.393,00
Yarım Ziynet 1.670,00 1.680,00 1.687,00 1.697,00
Çeyrek Ziynet 835,00 840,00 843,00 848,00

35 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
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5 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın 522,47 liradan alınıyor, 522,58 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 847,60 liradan alınıyor, 854,80 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 1.694,70 liradan alınıyor, 1.709,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 3.390,80 liradan alınıyor, 3.406,20 liradan satılıyor.

Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız

4ONS ALTININ 1900 DOLAR CİVARINDAN FAZLA AYRILMAMASI OLUMLU
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ONS ALTININ 1900 DOLAR CİVARINDAN FAZLA AYRILMAMASI OLUMLU

Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

Biden, ABD’nin bir sonraki başkanı olmaya hazırlanırken Senato’da ise Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elde tutacağı beklentisi güçleniyor. Biden bir eyaleti daha kesinleştirirse, yeterli delege sayısına ulaşacak. Piyasalar olumlu bir modda, ancak Biden “mali genişleme” ile ilişkilendirildiği için, yasama organında “topal ördek” olursa mali genişleme paketinin de akıbetini ve büyüklüğünü etkileyecektir. Dolayısıyla Mavi Dalga’dan beklenenin aksine, Demokrat ve Cumhuriyetçi parti fikir ayrılıkları nedeniyle daha sınırlı bir paket söz konusu olacaktır. Biden galibiyetine rağmen altında ve gümüşte ralli etkisi yok bu yüzden. Yine de 1900 dolar civarından fazla ayrılmaması olumlu.

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Ancak şu an seçimler konusunda ilk eşik noktası aşılamadı. O da seçim sonuçlarının kesinleştirilmesi konusu. Trump kanadı kritik eyaletlerdeki sayımlara itiraz etmek için devreye girdi. Oy sayımı süreci muhtemelen hafta sonuna kadar sürecek. İşin Yüksek Mahkeme’de çözülmesi olasılığı da var ki 2000 Bush – Al Gore seçimi gibi bu 2-3 hafta demek olur. Seçime bağlı piyasa volatilitesinin devamı olasılığı var. Biden başkanlığı veya bir ihtimal Trump başkanlığı kesinleştiğinde, en başta mali teşvikler, sonrasında ticaret savaşları, dış ilişkiler, Fed politikaları, ekonominin toparlanması veya toparlanamaması konularına bakacağız.

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