5 Kasım Altın fiyatları canlı: Ons altın ve Gram altın düşecek mi yükselecek mi? İşte uzmanların altın yorumları
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu vatandaşlar tarafından günün internette aranan konuları arasında yer alıyor. Ons ve gram altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi veya yükselecek mi sorusunun cevabında ise uzman görüşleri merak ediliyor. Altının gram fiyatı, kasım ayını yüzde 11,3 düşüşle 447,2 lira seviyesinden tamamladı ve tarihi düşüş kaydetti. Altının ons fiyatı kasım ayında yüzde 5,5 değer kaybederek 1.776,61 dolara geriledi ve 4 yılın en kötü aylık performansını gerçekleştirdi. İşte uzmanların altın yorumları ve canlı altın fiyatlarında son durum
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Altının gram fiyatı, dolar kurundaki gerileme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19), aşısına ilişkin olumlu gelişmeler, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizliklerin azalması, küresel toparlanmaya ilişkin iyimserliğin artmasıyla kasım ayını yüzde 11,3 düşüşle 447,2 lira seviyesinden tamamladı ve tarihi düşüş kaydetti
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Yıl genelinde Kovid-19 salgınıyla birlikte küresel ekonomide artan belirsizlikler ve ekonomi yönetimlerinin salgının finansal etkilerini azaltmaya yönelik attığı adımlar, altın fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı.
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Altın fiyatları, kasım ayında ise dalgalı bir seyir izledi.Kovid-19 salgınında artan vaka sayılarının altının ons fiyatını desteklemesiyle beraber kasım ayının başında 540,7 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu gelişmeler, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizliklerin azalması, küresel toparlanmaya ilişkin iyimserliğin artması, kasım ayında altının ons fiyatını baskılaması ve yurt içinde dolar kurundaki görülen gerilemeyle 440,2 lira seviyesine kadar indi. Altının gram fiyatı, kasım ayını yüzde 11,3 düşüşle 447,2 lira seviyesinden tamamladı ve tarihi düşüş kaydetti.
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Dolar/TL'deki gerileme de altının gram fiyatındaki düşüşü de hızlandırdı.
Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ve ekonomi yönetiminin attığı adımların etkisiyle kasım ayında Türk lirası varlıklara yoğun talep olduğuna dikkati çekti.
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ALTININ ONSUNDAN 4 YILIN EN KÖTÜ AYLIK PERFORMANSI
Kasım ayında 1965 doları test eden altının ons fiyatı da daha sonra 1.775 dolar sınırına kadar geriledi.Analistler, Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "varlık fiyatlarında düşüş görülebileceği" yönündeki uyarısı,
Avrupa Birliği (AB) kurumlarının Kovid-19 salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerindeki bütçe konusunda uzlaşması, ekonomilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından çıkışlarının düzensiz olabileceği beklentileriyle altının ons fiyatında kasım ayında yükselişler görüldüğünü aktardı.
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Bu yükselişlere karşın dolar endeksindeki yükseliş, Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışı, Pfizer ve BioNTech'in aşısının ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıyla ilgili açıklamalarının altının ons fiyatında gerilemeler görüldüğünü söyleyen analistler, Kovid-19 aşısının yıl sonundan önce bazı ülkelerde uygulanmaya başlanabileceğine ilişkin haberlerin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini vurguladı.
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Altının ons fiyatı kasım ayında yüzde 5,5 değer kaybederek 1.776,61 dolara kadar geriledi ve 4 yılın en kötü aylık performansını gerçekleştirdi. Altının ons fiyatı böylece 4 ay üst üste düşüş kaydetti.
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ALTIN FİYATLARI ARALIK AYININ İLK HAFTASINDA YÜKSELİŞE GEÇTİ
Kasım ayında kayda değer bir şekilde azalan altın fiyatları, aralık ayının ilk haftasında yükselişe geçti.
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Analistler, Kovid-19 salgını sebebiyle artan kısıtlamaların risk algısını artırması, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı, dolar endeksindeki düşüş eğiliminin altının ons fiyatını desteklemesiyle, gram altında da yükselişler görüldüğünü kaydetti.
Aralık ayının ilk haftasında yüzde 3,1 yükselerek 461,4 liraya, altının ons fiyatı ise yüzde 3,4 artarak 1.838.79 dolara çıktı.
Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan AA Finans Analisti İslam Memiş, aşı iyimserliğinin altının ons fiyatında, dolar/TL'nin gerilemesinin de altının gram fiyatında sert düşüşlere neden olduğunu belirtti.
Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmadığını düşündüğünü kaydetti.
Kasım ayının genel itibarıyla emtia fiyatlarının değer kaybettiği bir dönem olduğunu ifade eden Memiş, "Kasım’da yaşanan düşüşler, bu geleneğin bozulmamasına neden oldu." ifadelerini kullandı.
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Almanya, Amerika, Çin ve Rusya’dan gelen aşı haberlerinin küresel piyasalarda coşkuya neden olduğunun söyleyebileceğini, yatırımcıların altın ve gümüşlerini satarak hisse senedi satın aldığını aktaran Memiş, "Kovid-19 sürecinde altın ve gümüş gibi değerli metallerin yatırımcılar tarafından nakit olarak kullanıldığını marttan sonra tekrar görmüş olduk. Güvenli limanlardan uzaklaşan yatırımcılar, riskli varlıklara yöneldi. Ancak bu sürecin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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virüs salgınında vaka sayıların yaşanan artışlar, yeni kısıtlamalar, teşvik paketiyle alakalı çağrıların hızlanması, Fransa ve İran’da artan jeopolitik riskler, düşük faiz politikalarının devam ediyor olması gibi nedenlerden dolayı altın fiyatlarının yükselişlerini destekleyeceği düşüncesine sahip olduğunu dile getirdi.
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Yüksekten dolar ve altın alan yatırımcı ne yapabilir?
Seda YALÇINKAYA ÖZER
İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı
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Türk varlıkları kasım ayında en hareketli dönemi geçiren varlık oldu diyebiliriz. 6 Kasım’da 8.54 TL ile zirve seviyesini test eden kur şimdilerde 7.88 TL seviyesinde. Kısa zamanda çok önemli bir mesafe kaydettik.
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Sözlü yönlendirme, TCMB faiz kararı, BDDK adımları hasarlı olan unsurları tamir etmede etkili olmuş görünüyor. Atılan swap ve aktif rasyo gibi adımların geri alınması konusundaki aksiyonlar devam etmekte... Para politikalarında normalleşme devam ederken dolar ve gram altın düşüş eğilimini sürdürdü. Ancak doları 8.00 TL seviyesinin üzerinden ve hatta 8.54 TL zirve seviyesi yakınlarında alan yatırımcılar ellerinde yüksek dövizle kaldı. Gram altın yatırımcılarının ellerinde de 500 TL seviyesinin üzerinde alımlar kaldı.
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Yaşanan gelişmelerin ilerleyen süreçte kurda olumlu etki etmesini ve kurdaki hareketin sönümlenerek devam etmesi beklentimizi koruyoruz. Buna göre, ilerleyen süreçte 7.50 TL seviyesine doğru gevşeme eğilimini bekleriz. Bu seviye, 22 haftalık ortalamanın geçtiği nokta olması nedeniyle teknik olarak önemli bir seviye. Güçlü ve kararlı adımların atılmaya devam etmesi halinde ise, bu seviyenin altına dahi düşüşler olabilir.
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Ancak son dönemde kurdaki her geri çekilmede kurun daha yükseleceğine yönelik inancın devam ettiğine şahit olduk. Döviz tevdiat hesaplarında henüz bir çözülme yok. Bugünden yarına da hızlı bir çözülme beklemiyoruz. Ancak bunun önümüzdeki günlerde gücünün kırılmaya başlamasını bekliyoruz. Ne kadar kalıcı olur, bunu bilmek tabii ki çok zor. Ancak önümüzdeki günlerde ilk etapta 7.50 TL’ye doğru bir aşağı yönlü eğilim görebiliriz.
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2018 yılında 7.20 TL yakınlarından dolar alan yatırımcı tecrübelidir. Dolardan vazgeçmeyen yatırımcılar 2 sene gibi uzun bir süre maliyete katlanmak zorunda kaldılar. Bununla birlikte, o döneme özel yüksek faiz ya da farklı alternatif getiriyi de kaçırmış oldular. Dolayısıyla 8.54 TL seviyesi yakınlarından dolar alanlar da aynı acı tecrübede olabilir.
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Aynı durum gram altın için de geçerli. Gram altın, formül gereği hem ons altın hem de dolar/TL’den etkileniyor. İçinde bulunduğumuz global konjonktürde ons altın 1800 dolar seviyesine doğru geriledi. Ons altının ilerleyen süreçte 1848 dolara doğru yukarı yönde tepki vermesi beklenebilir. Ancak dolardaki geri çekilme beklentimize paralel olarak, ons altındaki yükseliş eğilimi birbirini dengeleyecektir. Gram altında 460 TL yukarı yönde aşılmadıkça, kısa ve orta vadede gram altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sınırlı kalabilir. Bu açıdan birkaç stratejiye ihtiyaç olabilir. Elinde yüksek seviyelerden gram altın yatırımı yapanlar için stratejilerden biri kol kesip pozisyonu kapatmak ve bu seviyelerden maliyete katlanmak olabilir. Bir diğeri ise, gram altın pozisyonunun bir kısmını nakde dönmek ve daha düşük seviyelerden maliyet düşürmek. Son olarak yukarı yönlü tepkilerde kademeli olarak çıkış gerçekleşebilir.
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Genel olarak, bu gibi durumlarda yatırımcı psikolojisinin bozulmaya başladığını gözlemleriz. Doların daha yükseleceğine yönelik ve hatta dolar almakta geç kalındığına yönelik algılamalar henüz kırılmış değil. Bu tekrar 8.00 TL seviyesine doğru oluşan yükselişin en büyük kanıtı. Kurdaki 8.00 TL seviyesine doğru oluşan yukarı yönlü tepki alımları 8.50 TL yakınlarından dolar alan yatırımcı için belki de yakın dönemdeki son şans olabilir. 2020 yılı zor bir süreçti. 2021 yılı ise hasarlı yapıları tamir etmek açısından çok daha zorlu geçebilir. Şimdiden kalkanları güçlü kılıp, zırhları takınmakta fayda var.