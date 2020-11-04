5 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101'e bu hafta neler geliyor?
A101 5 Kasım aktüel ürünler kataloğu içerisinde birçok yeni ürün bulunuyor. A101 market raflarına perşembe günü yeni ürünler eklenecek. Bu hafta kataloğu içerisinde cep telefonu 1.299 TL, kulak içi kulaklık 39,95 TL, saç kurutma makinesi 59,95 TL, erkek bakım seti 99,95 TL, ahşap raf 119,95 TL, bulaşıklık 22,50 TL, buzdolabı sebzelik matı 4,50 TL, oto multimedya sistemi 399 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte A101 aktüel kataloğunun tamamı
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
5 Kasım A101 aktüel ürünleri yarın market raflarına eklenecek. Sınırlı sayıda gelen aktüel ürünleri almak isteyenler her hafta erken saatlerde şubelere gidiyorlar. A101 bu hafta aktüel kataloğu içerisinde gamer Mouse 149 TL, 32 GB smart USB bileklik 29,95 TL, el blender seti 179 TL, erkek bakım seti 99,95 TL, saç kurutma makinesi 59,95 TL, epilasyon aleti 129 TL, ahşap ayakkabılık 109,95 TL fiyatı ile yer alıyor.