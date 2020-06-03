MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri5 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 2020 BİM kataloğu
GeriEkonomi 5 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 2020 BİM kataloğu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 03 Haziran 2020 - 13:48,

5 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 2020 BİM kataloğu

5 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta markete yine çok çeşitli ürünler geliyor. 5 Haziran broşürü içerisinde polo yaka baskılı erkek tişörtleri 23,50 TL, kadın pijama takımı 29,90 TL, kadın ve erkek spor ayakkabı çeşitleri 32,50 TL, otantik kilim minder 7,95 TL fiyatı ile yer alıyor. Markete bu hafta farklı boyutlarda saksı çeşitleri geliyor. İşte BİM aktüel ürünlerinin tamamı…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. BİM’de bu hafta neler var? Markete her hafta cuma günleri yeni fırsat ürünleri geliyor. Vatandaşlar ihtiyaç duydukları ürünleri almak için erken saatlerde marketlere gidiyorlar. 5 Haziran kataloğu içerisinde Philips süpürge FC9330 649 TL, Abs çocuk valiz 99,90 TL, tek kişilik pike 29,90 TL, kadın pijama takımı 29,90 TL, kadın ve erkek spor ayakkabı çeşitleri 32,50 T fiyatı ile yer alıyor.

2
Abone Olgoogle-news
3
Abone Olgoogle-news
4
Abone Olgoogle-news
5
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi