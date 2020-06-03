5 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 2020 BİM kataloğu

BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. BİM’de bu hafta neler var? Markete her hafta cuma günleri yeni fırsat ürünleri geliyor. Vatandaşlar ihtiyaç duydukları ürünleri almak için erken saatlerde marketlere gidiyorlar. 5 Haziran kataloğu içerisinde Philips süpürge FC9330 649 TL, Abs çocuk valiz 99,90 TL, tek kişilik pike 29,90 TL, kadın pijama takımı 29,90 TL, kadın ve erkek spor ayakkabı çeşitleri 32,50 T fiyatı ile yer alıyor.