5 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu yayımda! İşte BİM aktüel kataloğu
5 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılan konular arasında yerini aldı. Bu hafta markete Cuma günü yeni aktüel ürünler gelecek. 5 Haziran 2020 kataloğu içerisinde Philips süpürge FC9330 649 TL, Abs çocuk valiz 99,90 TL, tek kişilik pike 29,90 TL, çift kişilik pike 34,90 TL, otantik kilim minder 7,95 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte BİM fırsat ürünlerinin tamamı…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 5 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Markete bu hafta çocuklar için birçok yeni ürünler geliyor. Cuma günü kaydırak 99 TL, mini blok oyuncak 19,90 TL, animasyon balon seti 6,95 TL, oyun hamuru mutfak seti 19,90 TL, hikaye kitapları 3,95 TL’den satışa çıkarılacak. Broşür içerisinde Philips süpürge FC9330 649 TL, Abs çocuk valiz 99,90 TL, tek kişilik pike 29,90 TL, çift kişilik pike 34,90 TL fiyatı ile yer alıyor.