5 aylık hamile Meryem Uzerli: Çocuk Allah’tan bir hediye, kimse kimseyi yargılamasın

‘Kovan’ çok derin bir film * ‘Kovan’ bir kadın yönetmenin filmi. İlk kez bir kadın yönetmenin filminde oynuyorsunuz...

Kadın yönetmenler çok güzel hikâyeler yazıp yönetiyor. Eşitlik konusunda onları daha çok desteklememiz lazım. Eylem Kaftan’la çalıştığım için çok mutluyum. Buluştuğumuzda hemen enerji olarak bağlantı kurduk. Bizi enteresan bir yolculuğun beklediğini biliyorduk. Çünkü ‘Kovan’ çok derin bir film. Doğayla ve hayvanlarla ilgili. Doğadan ne kadar uzaklaşırsak kendimizden de o kadar uzaklaştığımızın hikâyesi.



* Sizi nasıl bir karakterde izleyeceğiz?

Daha önce hiç oynamadığım bir karakter. Melankolik ve sakin biri ‘Ayşe’. Karadeniz’de doğuyor, genç yaşında eğitim için Almanya’ya bir akrabasının yanına gidiyor. Yıllar sonra annesi ölüm döşeğindeyken Karadeniz’e dönüyor. Arıcılık yapan annesi “İşe sen devam et” diyor. Ayşe şehirde yaşamaya alışmış. Arıcılığı öğrenirken “Ben doğadan daha güçlüyüm” diye düşünerek bazen doğayı manipüle etmeye, işlerini kolaylaştırmaya çalışıyor. Ama doğa hep kazanacağını, ona çok ağır şekilde öğretiyor. Aynı zamanda enteresan bir aşk da yaşıyor.