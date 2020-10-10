5. 6. ve 7. sınıflar ne zaman okula gidecek? İşte yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih!
İlkokullar ile 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını bildirdi. Bu gelişmeler olurken, 5. 6. ve 7. sınıflar ile lise 10 ve 11. sınıflar için yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak?
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Yüz yüze eğitiminin kapsamının genişletilmesi kararının ardından şimdi de hangi sınıf düzeyinin hangi tarihte okula gideceği sorgulanıyor. Konuya dair Milli Eğitim Bakanlığı ya da diğer resmi kurum ve kişilerden gelen açıklamalara odaklanan binlerce öğrenci, araştırmalara hız verdi. İşte, yüz yüze eğitim hakkında son gelişmeler...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan "#okullaracılıyor" etiketi ile yaptığı paylaşımda, okullarda daha çok öğrenciyle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Selçuk, "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz." ifadelerini kullandı.
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YÜZ YÜZE EĞİTİMİN AYRINTILARI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından dün akşam açıkladığı yüz yüze eğitime aşamalı geçişle ilgili kararların ayrıntılarını paylaştı.
Bakan Selçuk, ilkokulda 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda, ortaokul 8'inci sınıf, lise hazırlık ve 12'nci sınıflarla, köy okullarının tüm kademelerinde ve özel gereksinimli öğrencilerin tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime başlayacak olmalarından duydukları mutluluğu ifade etti. Selçuk, tüm öğrencilerle yüz yüze eğitime sağlıkla, güvenle başlayabilme temennisini dile getirerek, onlara da güzel haberi en kısa sürede verebilme arzusunda olduklarını vurguladı.
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Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimde yeni dönemin ayrıntılarını şöyle anlattı:
"12 Ekim Pazartesi itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak kademelerdeki öğrencilerimiz için de tıpkı ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizde olduğu gibi yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. Yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimiz haftanın 2 gününde okullarında olacaklar. Sınıf mevcutlarımız yine Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacak ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri eskisine nazaran kısaltılacak. Bu konudaki tüm ayrıntıları, bu hafta içinde tüm sınıf düzeyleri ve okul kademeleri için paylaşacağız. 'Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir.' demiştik. Bu aşamada da isteyen velilerimiz, çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere yönelik olarak da esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak. Ancak şu noktanın altını dikkatle çizmek isterim, velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrencimizin mutlaka uzaktan eğitimle derslerine devam etmesi gerekiyor. Çünkü öğrencilerimiz her koşulda devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacaktır. Ayrıca her öğrencimizin sosyal ve akademik gelişimlerini yakından takip ediyoruz. Nasıl takip ediyoruz? Öğretmenler vasıtasıyla ediyoruz, EBA platformu vasıtasıyla ediyoruz."
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DİĞER SINIFLAR NE ZAMAN EĞİTİME BAŞLAYACAK?
Yüz yüze eğitime henüz başlayamayan diğer sınıflarda eğitim alan öğrencilerin, ne zaman okullara gideceği henüz netleşmedi. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.