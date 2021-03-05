5.6.7. sınıflar ne zaman açılacak? İşte ortaokul 5.6.7. sınıfların tüm illerde yüz yüze eğitim durumuyla ilgili bilgiler

Ortaokul 5.6.7. sınıfların durumu koronavirüsle mücadelede yeni normalleşme kararları ile takip ediliyor. Düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitime okul öncesi kurumlarda tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün olarak devam edileceği kararlaştırıldı. Yüksek ve çok yüksek illerde ise bu sınıflar uzaktan eğitime devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitime dair yapılan açıklama şöyle;



İşte, o açıklama;"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır.



Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlanılacaktır.



Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir.