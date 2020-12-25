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Yemek
İHA
Haber Giriş: 25 Aralık 2020 - 14:21 | 

4'üncü Murat'ın seferden dönerken içtiği kahve tescillendi

Osmanlı sultanlarından 4. Murat’ın Bağdat seferi dönüşü uğradığı Gaziantep'te dinlenirken içtiği menengiç kahvesi, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca Gaziantep adına tescillendi.

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