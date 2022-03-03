4'üncü doz aşı yapılacak mı, kimlere uygulanacak? Sağlık Bakanı Koca yanıt verdi!

4'üncü doz aşı Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ederken Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakanlık binasının toplantı salonunda korona virüs salgını kapsamında alınan yeni kararları açıkladığı bir basın açıklaması düzenledi. Gazetecilerin 4'üncü doz aşı yapılacak mı? sorusuna Bakan Koca, "Alınmış bir karar yok” yanıtını verdi.
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşılamasında alınan yeni kararları duyurdu. Alınan yeni karara göre açık havada maske zorunluluğu kaldırıldı, HES sorgulama şartı sona erdi, okullarda karantina uygulanmayacak ve belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek. 4. doz aşı ile ilgili soruya Bakan Koca şu yanıtı verdi;
Şu an 4'üncü doz ile ilgili bir Bilim Kurulu'nun bir kararı olmadı ama 4'üncü doz uygulaması gerekecekse daha çok riskli, bağışıklığı baskılanmış olan kişiler için belki düşünülebilir ama şu an 4'üncü doz diye alınmış bir karar yok.
Bakan Koca, kovidli hastaların izolasyon süreçleriyle ilgili bir değişiklik olmadığını da ekledi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 25 milyon civarındaki 3’üncü doz aşılama oranının çok düşük olduğunu belirterek, "Omicron’dan şu anda 2 doz aşılanma ile korunmuyor. En az 3 doz aşılanmak lazım" dedi.
Prof. Dr. Ceyhan, 3’üncü doz aşılamanın düşük olduğunu söyledi. Ceyhan, "Uzun zamandan beri 25 milyon civarında bir 3üncü doz aşılamamız var. Bu oran çok düşük. Maalesef önceden 2 doz aşılama önemliydi; ama Omicron’dan şu anda 2 doz aşılanma ile korunmuyor. Bu açık bir şekilde gösterildi. En az 3 doz aşılanmak lazım. Biz zaten baştan inaktif aşıyla başlayarak işleri biraz karıştırdık. Çünkü görünen o ki o inaktif aşıları yok sayıp yeniden 3 doz aşılama önermeye başladık insanlara. Burada ayrıca insanlara ’yazın bu iş bitecek’ düşüncesi empoze edildiği için insanlar da ’salgının bitmesine birkaç ay kaldı’ diye düşünüyorlar. Bundan dolayı aşılamayı yeniden artırmak son derece zor. Bu güne kadar bunda aşı karşıtları ve aşı kararsızlarının da etkisi çok büyüktü. Devletin yeteri kadar onlara tavır göstermemesi de etkiliydi; ama şu anda o etki çok geri planda kaldı ve ayrıca yine şu anda halka ’olumlu olsun’ diye verilen mesajlar aşılamanın geri kalmasına sebep oldu. Bunlar da resmi ağızlardan geldiği zaman halkın üzerinde etkisi büyük oluyor. Bundan dolayı yeniden o aşılama hızını yakalamak mümkün değil" diye konuştu.