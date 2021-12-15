49 yaşındaki Defne Samyeli, genç kızlara taş çıkardı...Derin dekolte!
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
Derin dekolte
Defne Samyeli, Alem dergisinin düzenlediği özel gecede sahneye çıktı. Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus’ta gerçekleşen organizasyonda Samyeli, Tuvana Büyükçınar imzalı derin göğüs dekolteli kostümüyle de dikkat çekti. Sosyal medyada Samyeli’nin bu iddialı kostümünü görenler, şarkıcıyı kendisinden 25 yaş küçük olan oyuncu Melis Sezen’le kıyasladı. Sezen de “47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri”nde giydiği derin göğüs dekolteli elbisesiyle ilgi odağı olmuştu.
Kıyafetten önce performans gelir
Bendeniz önceki gün diş kontrolü için geldiği City’s Nişantaşı’ndaydı. Bendeniz, şarkıcıların son dönemdeki sahne kostümleri hakkında şunları söyledi: “Şov maksatlı büyük sahnelerde kıyafet çok önemli. Kıyafetten önce sanatçının performansı gelir. Benim tarzım belli. Çok fazla detayda kaybolmaya gerek yok.” Şarkıcı, boynundaki izler hakkında ise “Alerjik bir durum. Bazen çıkıyor” dedi. ◊ Behlül AYDIN
Diva’nın yılbaşı ağacı baklavadan
BÜLENT Ersoy, yeni yıl gecesi Bolu Hampton by Hilton’da sahneye çıkacak. Diva için Bolulu aşçılar büyük ziyafet sofrası hazırlamak için kolları sıvadı. Makayra Organizasyonu’yla düzenlenecek gecede Bolu’ya özgü yöresel yemeklerin yanı sıra tam 40 çeşit tatlı 30 aşçı tarafından sunulacak. Ersoy’a baklavadan dev çam ağacı da yapılacak. Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz, “Bülent Ersoy’un 2022’ye Bolu’da girmesi bizleri mutlu etti. Onun için ciddi seferberlik ilan ettik” dedi. Ayrıca Bülent Ersoy’un 90 dakikalık sahne için 1 milyon TL ücret alacağı öğrenildi.
Dava pandemiye takıldı
OYUNCU Başak Sayan ‘Bağlanma Korkusu’ adlı kitabını 2011’de, Azra Kohen ise ‘Fi’ isimli kitabını 2013 yılında yayımladı. Kohen’in kitabı aynı isimle diziye uyarlandıktan sonra Sayan, kitabın kendi eserinden çalıntı olduğunu iddia etti. Kohen de kendisine 1.5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Mahkeme Başak Sayan’a ait eserle intihal olmadığına karar verdi ve Sayan’ı haksız bularak faiziyle birlikte 150 bin lira manevi tazminata hükmetti. Sayan da sosyal medyada kendisine ‘tescilli yalancı’, ‘iftiracı’ ve ‘art niyetli’ dediği iddiasıyla yazardan şikâyetçi oldu. Kohen hakkında ‘hakaret’ suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İngiltere’de yoğun pandemi nedeniyle uçuş yasağı getirildiği için Türkiye’ye gelemeyen Kohen, ilk duruşmaya katılamayınca dava ertelendi. m Özge EĞRİKAR
Terim hakkında açıklama yapmadım
ÜNLÜ oyuncu Can Yaman, “Viola Come il Mare” adlı polisiye dizisinin çekimleri nedeniyle bir süredir İtalya’da. Oyuncunun geçtiğimiz günlerde Fatih Terim hakkında şu sözleri söylediği iddia edilmişti: “Beşiktaş taraftarı olarak Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı. İtalya’da popüler olan iki Türk var. Başta Fatih Terim hocamız, sonra da ben geliyorum.” Can Yaman, böyle bir söylemi olmadığını ve kimseye bu tür konularda fikir beyan etmediğini belirtti. Oyuncunun menajeri Cüneyt Sayıl da şu açıklamayı yaptı: “Can Bey, İtalya’da kimseyle konuşamaz ve açıklama yapamaz. Konuşma yasağı var. Ancak fotoğrafları çekilebilir. Kendisinin Twitter hesabı kapalı ve sosyal medya hesabından böyle bir açıklaması da asla olmadı.”
Yatak odası pozu
Hayvan sevgisiyle bilinen başarılı yapımcı yağmur Ünal haftaya iddialı bir fotoğrafla başladı. Yatak odasından paylaştığı fotoğrafta Ünal’a köpeği eşlik etti. Sarma dolaş olan ikilinin paylaştığı poz Ünal’ın takipçileri tarafından çok beğenildi.