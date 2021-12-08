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Haber Giriş: 08 Aralık 2021 - 09:17 | 

47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne ihtişamlı gece

47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, ünlü isimlerin önemli anlarına sahne oldu. Tam 43 kategoride ödül sahiplerini buldu...

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İşte o yıldızlar ve yaşadıkları heyecanın arka planı..
2BİR BU EKSİKTİ

BİR BU EKSİKTİ

Ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreni öncesinde, kırmızı halıda Kelebek yazarları Hande Can ile Orkun Ün’ün sorularını yanıtladı. Törenle ilgili düşünceleri sorulan ünlü oyuncu, “Adayım, onun için geldim. Davete icabet ettik. Yıllardır düzenlenen bir ödül, kazanırsak bizim için şeref olur. Benim Altın Kozam var, Altın Portakalım var, Sadri Alışık ödülüm var fakat Altın Kelebek’im yok. İnşallah alırsam ilk olacak, bir bu eksikti” dedi.

◊ Gecede rol aldığı “Gençliğim Eyvah” adlı dizideki performansıyla ‘en iyi komedi dizisi erkek oyuncu’ ödülüne layık görülen Cengiz Bozkurt, ödülünü Demet Akbağ’ın elinden aldı. Dizideki rol arkadaşı Günay Karacaoğlu da ‘en iyi komedi dizisi kadın oyuncu’ seçildi. İki ünlü isim gecenin sonunda ilk kez aldıkları Altın Kelebek’leriyle birlikte objektiflere poz verdi.
3MasterChef Türkiye

MasterChef Türkiye

‘En iyi yarışma’ seçilen “MasterChef Türkiye”nin jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu; yapımcı İrem Kanan ve yönetmen Behçet Hıdıroğlu, gecenin sonunda ödülleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
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47. Pantene Altın Kelebek’in jüri üyelerinden biri olan Nurgül Yeşilçay, Tuba Ergin imzalı mavi kostümüyle gecenin ilgi odağı olan isimlerindendi.
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Tara de Vries, ‘en iyi magazin programı’ seçilen ‘Magazin D Cumartesi’ adına ödül almak için sahneye çıktı. Vries, şık elbisesiyle ilgi odağı oldu.
6Koşa koşa geldik

Koşa koşa geldik

Rıdvan Dilmen ile Erbatur Ergenekon, TRT Spor’da ekrana gelen “%100 Futbol” ile ‘en iyi spor programı’ ödülüne layık görüldü. İki ünlü isim, tören günü önce programlarını yaptıklarını, çekimlerinin bitmesinin ardından törene yetişebilmek için koşa koşa Zorlu PSM’ye geldiklerini söyledi.
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Kanal D’de ekrana gelen “Şarkılar Bizi Söyler” programının sunucularından Hüsnü Şenlendirici ile Hakan Altun, kırmızı halıda birlikte poz verdi. Yakın dost olan iki ünlü isim, töreni de birlikte izledi.
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Sakiler grubu, gecede performans sergiledi. Grup, konuklar tarafından büyük alkış aldı.
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Pınar Altuğ, tören için Tuba Ergin tasarımı bir kıyafet tercih etti.
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Gecenin ev sahipliğini üstlenen Demet Özdemir, Elif Cığızoğlu imzalı elbisesiyle çok beğenildi
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Influencer Mina Ceran, gece için Alexandre Vauthier’dan sırt dekolteli özel bir tasarım elbise giydi.
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İbrahim Tatlıses’in ödülünü kızı Elif Ada tarafından alındı.
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Aytaç Şaşmaz, ‘Baht Oyunu’ndaki performansıyla ‘en iyi komedi dizisi erkek oyuncu’ ödülünü alırken sevgilisi Cemre Baysel de ‘Pantene Yıldızı Parlayanlar’ seçildi. Şaşmaz, “İste, sabret, şükret! Cemre Baysel, iyi ki varsın” dedi.
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Asena Keskinci, geceye Red&Pink Couture tasarımı kıyafetiyle katıldı.
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“Yıldızı Parlayanlar” kategorisinde ödüle layık görülen Melis Sezen geceye kardeşi Polat Sezen’le katıldı.
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Hande Can ‘ın tercihi Raisa Vanessa oldu. Kırmızı halıda konuklarla röportaj yapan Orkun Ün, Levon Kordonciyan takım giydi.
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Canlı yayının kırmızı halı bölümünün sunucularından OnurBaştürk, Prada takımıyla törendeydi.
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‘En iyi dizi’ seçilen ‘Camdaki Kız’ın ekibi geceye tam kadro katıldı.
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Cihangir Ceylan, Emre Erdemoğlu tasarımı bir kıyafet giydi.
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Ece Mumay, törende “Peri” şarkısını özel bir şovla seslendirdi. Mumay, “Çok çalıştım. Çünkü işimi ciddiye alıyorum” dedi.
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Feride Hilal Akın, törende Arem Özgüç ve Arman Aydın’ın performansı sırasında ‘Rampapapam’ şarkısını seslendirdi.
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Gecede ‘en iyi DJ’ ödülünü alan Burak Yeter ve Feride Hilal Akın, menajer Subutay Yitgin ile poz verdi.
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Edis, ‘Martılar’ ile ‘yılın şarkısı’ ödülünü alırken aynı zamanda ‘en iyi pop müzik erkek şarkıcısı’ seçildi.
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Burak Yeter - Burak Kut
25İşte perde arkasındaki dev ekip

İşte perde arkasındaki dev ekip

Türkiye’nin yıldızlarını aynı çatı altında bir araya getiren 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Töreni’nin arkasında dev bir ekip görev aldı.
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Hürriyet, Kelebek, Kanal D, teve2 ve Pantene ekipleri, geceyi iletişim ve marka danışmanlığı şirketi Bernaylafem işbirliğinde organize etti.
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Tören için aylar boyunca özverili bir çalışma gerçekleştiren ekip, başarılı gecenin sonunda hep birlikte sahneye çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
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