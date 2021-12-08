47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne ihtişamlı gece
47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, ünlü isimlerin önemli anlarına sahne oldu. Tam 43 kategoride ödül sahiplerini buldu...
BİR BU EKSİKTİ
Ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreni öncesinde, kırmızı halıda Kelebek yazarları Hande Can ile Orkun Ün’ün sorularını yanıtladı. Törenle ilgili düşünceleri sorulan ünlü oyuncu, “Adayım, onun için geldim. Davete icabet ettik. Yıllardır düzenlenen bir ödül, kazanırsak bizim için şeref olur. Benim Altın Kozam var, Altın Portakalım var, Sadri Alışık ödülüm var fakat Altın Kelebek’im yok. İnşallah alırsam ilk olacak, bir bu eksikti” dedi.
◊ Gecede rol aldığı “Gençliğim Eyvah” adlı dizideki performansıyla ‘en iyi komedi dizisi erkek oyuncu’ ödülüne layık görülen Cengiz Bozkurt, ödülünü Demet Akbağ’ın elinden aldı. Dizideki rol arkadaşı Günay Karacaoğlu da ‘en iyi komedi dizisi kadın oyuncu’ seçildi. İki ünlü isim gecenin sonunda ilk kez aldıkları Altın Kelebek’leriyle birlikte objektiflere poz verdi.
◊ Gecede rol aldığı “Gençliğim Eyvah” adlı dizideki performansıyla ‘en iyi komedi dizisi erkek oyuncu’ ödülüne layık görülen Cengiz Bozkurt, ödülünü Demet Akbağ’ın elinden aldı. Dizideki rol arkadaşı Günay Karacaoğlu da ‘en iyi komedi dizisi kadın oyuncu’ seçildi. İki ünlü isim gecenin sonunda ilk kez aldıkları Altın Kelebek’leriyle birlikte objektiflere poz verdi.
MasterChef Türkiye
‘En iyi yarışma’ seçilen “MasterChef Türkiye”nin jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu; yapımcı İrem Kanan ve yönetmen Behçet Hıdıroğlu, gecenin sonunda ödülleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Tara de Vries, ‘en iyi magazin programı’ seçilen ‘Magazin D Cumartesi’ adına ödül almak için sahneye çıktı. Vries, şık elbisesiyle ilgi odağı oldu.
Koşa koşa geldik
Rıdvan Dilmen ile Erbatur Ergenekon, TRT Spor’da ekrana gelen “%100 Futbol” ile ‘en iyi spor programı’ ödülüne layık görüldü. İki ünlü isim, tören günü önce programlarını yaptıklarını, çekimlerinin bitmesinin ardından törene yetişebilmek için koşa koşa Zorlu PSM’ye geldiklerini söyledi.
Aytaç Şaşmaz, ‘Baht Oyunu’ndaki performansıyla ‘en iyi komedi dizisi erkek oyuncu’ ödülünü alırken sevgilisi Cemre Baysel de ‘Pantene Yıldızı Parlayanlar’ seçildi. Şaşmaz, “İste, sabret, şükret! Cemre Baysel, iyi ki varsın” dedi.
İşte perde arkasındaki dev ekip
Türkiye’nin yıldızlarını aynı çatı altında bir araya getiren 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Töreni’nin arkasında dev bir ekip görev aldı.