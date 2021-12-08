47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne ihtişamlı gece

BİR BU EKSİKTİ

Ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreni öncesinde, kırmızı halıda Kelebek yazarları Hande Can ile Orkun Ün’ün sorularını yanıtladı. Törenle ilgili düşünceleri sorulan ünlü oyuncu, “Adayım, onun için geldim. Davete icabet ettik. Yıllardır düzenlenen bir ödül, kazanırsak bizim için şeref olur. Benim Altın Kozam var, Altın Portakalım var, Sadri Alışık ödülüm var fakat Altın Kelebek’im yok. İnşallah alırsam ilk olacak, bir bu eksikti” dedi.



◊ Gecede rol aldığı “Gençliğim Eyvah” adlı dizideki performansıyla ‘en iyi komedi dizisi erkek oyuncu’ ödülüne layık görülen Cengiz Bozkurt, ödülünü Demet Akbağ’ın elinden aldı. Dizideki rol arkadaşı Günay Karacaoğlu da ‘en iyi komedi dizisi kadın oyuncu’ seçildi. İki ünlü isim gecenin sonunda ilk kez aldıkları Altın Kelebek’leriyle birlikte objektiflere poz verdi.