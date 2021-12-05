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Fotoğraflar: Sinan Aslan
Haber Giriş: 05 Aralık 2021 - 19:05 | 

47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde şıklık yarışı

Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen 'Pantene Altın Kelebek Ödülleri' Zorlu PSM’de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buluyor. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirileceği gecede şıklık yarışı yaşanıyor. İşte birbirinden ünlü isimlerin katıldığı törende kıyafetleriyle öne çıkan isimler…

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1
Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 47’nci kez sahiplerini buluyor. Bu akşam gerçekleşen tören, Kanal D ve teve2’de ekrana geliyor.

Hürriyet Gazetesi ve Pantene işbirliği ile 47.si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM’de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buluyor. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirileceği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sunuyor. 40 kategoride 17 milyon oyun kullanıldığı törende şıklık yarışı yaşanıyor...
2
MELİS SEZEN
Sadakatsiz dizisinin yıldızı Melis Sezen, gecenin en dikkat çeken isimlerindendi. Derin göğüs dekolteli bir kıyafet seçen Sezen, kırmızı halıya damga vurdu.
3
AHSEN EROĞLU
Ahsen Eroğlu, Hakan Yıldırım imzalı kıyafeti ile gecenin iddialı isimleri arasında yerini aldı.
4
CEMRE BAYSEL
Yıldızı Parlayanlar Ödülünü'nün sahibi Cemre Baysel, de siyah kıyafet tercih eden isimlerdendi.
5
DEMET ÖZDEMİR
6
RACHEL ARAZ
7
ECE ÜNER-DENİZ BAYRAMOĞLU
8
GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY
9
DEMET AKBAĞ
10
ZEYNEP İNANOĞLU-CÜNEYT ÖZDEMİR
11
İREM DERİCİ
12
EZGİ MOLA
13
MERVE DİZDAR
14
ÖMÜR GEDİK
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