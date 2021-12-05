47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde şıklık yarışı

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 47’nci kez sahiplerini buluyor. Bu akşam gerçekleşen tören, Kanal D ve teve2’de ekrana geliyor.



Hürriyet Gazetesi ve Pantene işbirliği ile 47.si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM’de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buluyor. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirileceği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sunuyor. 40 kategoride 17 milyon oyun kullanıldığı törende şıklık yarışı yaşanıyor...