47 metrekarede yeni hayat: Ünlü oyuncunun tercihi

Londra'da bulunan bu küçük ev 1 milyon sterlinin altında bir fiyata satışa çıkarıldı. Evin genişliği ise iki kişilik bir yataktan çok daha az. Fakat bu kadar küçük olmasına rağmen evin, üç yatak odası, iki banyosu, bir mutfağı ve bir de oturma odası bulunuyor.