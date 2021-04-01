47 metrekarede yeni hayat: Ünlü oyuncunun tercihi

Dünya üzerinde milyonlarca insan hayatlarını küçültüyor bir süredir, hem de gerçek anlamda! Geçmişte akıllarına bile gelmeyen şekilde küçücük evlere taşınıyor, bazı eşyalarını gözlerini bile kırpmadan hayatlarından çıkarıyor. Bu şekilde daha sade bir hayat yaşıyor.
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Evini ve hayatını küçültenlere kimi zaman ünlüler de katılıyor. İşte bunlardan biri de Alman oyuncu Cosma Shiva Hagen. Ünlü şarkıcı Nina Hagen ile Ferdinand Karmelk'in kızı olan 39 yaşındaki Cosma Shiva Hagen, kısa bir süre önce sadece 47 metrekare genişliğinde bir eve taşındığını açıkladı.
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Cosma Shiva Hagen, Alman Stern dergisine verdiği röportajda minimalizmi sevdiğini ve hayatını da buna göre şekillendirdiğini anlattı. Hagen, geçen yıl Hamburg yakınlarında küçük bir eve taşındığını söyledi.
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Bu röportajda Cosma Shiva Hagen, evinin 47 metrekare olduğunu belirtti. Hagen birçok eşyasını hayatından çıkarmak zorunda kaldığını sözlerine ekledi. Oyuncu ve şarkıcı Hagen, bu şekil küçültülmüş bir yaşamın insanı inanılmaz şekilde özgürleştirdiğini de söyledi. Coska Shiva Hagen'in şimdiki hayali ise yine küçücük ve bu kez mobil bir ev satın almak.
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Dünyanın dört bir yanında birçok insan bu tür küçücük evlerde yaşamaya başlıyor. Bunların bazılarının tercihi de tıpkı Cosma Shiva Hagen gibi mobil evler. Bu şekilde diledikleri yerlerde yaşama şansı da elde edebiliyorlar.
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Bu da Almanya'daki minik evlerden biri. Simone Stiefel ve hayat arkadaşı Achim Schollenberger, eski bir trafo merkezi olan bu binayı elden geçirip kendileri için bir eve dönüştürdüler.
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Bu evin yaklaşık 14 metrekarelik bir yaşam alanı bulunuyor. Çiftin minik evi üç katlı.
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Küçük evlerin yoğunlukla bulunduğu yerlerden biri de Hollanda'daki Deventer. Bu sokaktaki küçük evler sakinlerine hem her tür ihtiyaçlarını karşılayan bir yaşam alanı hem de renkli bir görüntü sunuyor.
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Londra'da bulunan bu küçük ev 1 milyon sterlinin altında bir fiyata satışa çıkarıldı. Evin genişliği ise iki kişilik bir yataktan çok daha az. Fakat bu kadar küçük olmasına rağmen evin, üç yatak odası, iki banyosu, bir mutfağı ve bir de oturma odası bulunuyor.