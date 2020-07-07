46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri: Türkiye’nin yıldızı parlayanları

Demet Özdemir: Ev sahibi olduğum için gururluyum Bu yıl ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan koşullar nedeniyle 46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, birbirimizden fiziksel olarak uzakta olsak da beraber hissettiğimiz bir konseptle karşımıza çıktı. 46 yıllık köklü geleneğiyle Pantene Altın Kelebek Töreni ülkemiz ve sanat camiası için çok önemli. Pantene marka elçisi olarak; böyle özel bir dönemde böyle bir törene ev sahipliği yaptığım için çok mutlu ve gururluyum. Yeni normale geçiş yaptığımız bugünlerde çok farklı bir yaz bizi bekliyor. Şimdi her zamankinden daha çok içimizdeki güce sarılmalıyız. Ben de saçlarımdan aldığım bu güçle “Gün ne getirirse getirsin sen yaparsın” diyerek bu yaza güçlü bir başlangıç yaptım. Gün, en iyilerin günü olacak. Üç başarılı isim, bu yıl yetenekleri ve başarılarıyla adlarından söz ettirerek tüm Türkiye’ye “Gün benim günüm” dediler: Alina Boz, Ebru Şahin ve İlayda Alişan.”