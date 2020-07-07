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Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 08:14,

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri: Türkiye’nin yıldızı parlayanları

Pantene Yıldızı Parlayanlar kategorisinde bu kez Alina Boz, Ebru Şahin ve İlayda Alişan ödül aldı. Üç güzeli Pantene marka elçisi ve gecenin ev sahibi Demet Özdemir anons etti. Ünlü oyuncu, “En iyilerin gününde, yetenekleriyle parlayanlara bu ödüller” dedi.

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1Demet Özdemir: Ev sahibi olduğum için gururluyum
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Demet Özdemir: Ev sahibi olduğum için gururluyum

Bu yıl ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan koşullar nedeniyle 46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, birbirimizden fiziksel olarak uzakta olsak da beraber hissettiğimiz bir konseptle karşımıza çıktı. 46 yıllık köklü geleneğiyle Pantene Altın Kelebek Töreni ülkemiz ve sanat camiası için çok önemli. Pantene marka elçisi olarak; böyle özel bir dönemde böyle bir törene ev sahipliği yaptığım için çok mutlu ve gururluyum. Yeni normale geçiş yaptığımız bugünlerde çok farklı bir yaz bizi bekliyor. Şimdi her zamankinden daha çok içimizdeki güce sarılmalıyız. Ben de saçlarımdan aldığım bu güçle “Gün ne getirirse getirsin sen yaparsın” diyerek bu yaza güçlü bir başlangıç yaptım. Gün, en iyilerin günü olacak. Üç başarılı isim, bu yıl yetenekleri ve başarılarıyla adlarından söz ettirerek tüm Türkiye’ye “Gün benim günüm” dediler: Alina Boz, Ebru Şahin ve İlayda Alişan.”

2İlayda Alişan: Hayallerinizi ertelemeyin
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İlayda Alişan: Hayallerinizi ertelemeyin

“Yıldızı parlayanlardan biri olarak burada karşınızda olmak benim için çok özel. Bir arada olamasak da tekrar birbirimize sarılacağımız günlerin yakın olduğunu düşünüyorum. Hayallerinizi ertelemeyin. Benim jenerasyonumda bütün kadın oyuncuların hayalidir bu ödülü almak. Buna sahip olabildiğim için çok mutluyum. Heyecanlıyım da... Bir arada olamadık ama başka türlü oldu bu sefer.”

3Alina Boz: Bu ödül çok değerli
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Alina Boz: Bu ödül çok değerli

“Öncelikle fiziksel olarak yan yana olamazsak da karşınızda olmak çok heyecan verici. Bu törenin düzenlenmesinde emeği geçmiş herkese teşekkür ediyorum. ‘Pantene Yıldızı Parlayanlar’dan biri olmak, bu ödüle sahip olmak benim için çok değerli.”

4Ebru Şahin: Işığını bize yansıtanlara teşekkürler
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Ebru Şahin: Işığını bize yansıtanlara teşekkürler

“Çok zor bir dönemden geçtik ve hâlâ geçiyoruz. Ve yeni yeni bir düzen kurmaya çalışıyoruz. Bu karışık düzen içerisinde Yıldızı Parlayanlar ödülünü almak benim için çok daha anlamlı oldu. Işığını bize yansıtarak parlamamızı sağlayan herkese teşekkür ederim. Çok sağ olun.”

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Yıldızı Parlayanlar Alina Boz, Ebru Şahin ve İlayda Alişan oldu

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