46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri: Müziğin en güçlüleri

Daha büyük projelerimiz olacak En iyi proje albümü ödülünün sahiplerinden biri “Usta Çırak” albümü oldu. Hakan Altun, Cengiz Kurtoğlu ve yapımcı Polat Yağcı, arşiv niteliğinde bir proje ortaya çıkardıklarını söyledi. Yağcı, “Şu ana kadar yapmış olduğumuz tüm özel projeler adına ödülü alıyorum. Daha büyük projelerimiz olacak” dedi. Cengiz Kurtoğlu ise bu çalışmayı 25 yıllık arkadaşı Hakan Altun’la baş başayken karar verdiklerini belirtti: “Sizler de bizlere bu ödülü layık gördünüz. Sevgiyle kalalım, evde kalalım.” Hakan Altun, en iyi fantezi müzik erkek sanatçı ödülünün de sahibi oldu. Sanatçı hislerini şöyle anlattı: “Bundan 5 yıl önce ilk Altın Kelebek’imi almıştım ve hayatımdaki ilk ödüldü. 40 yaşından sonra ödül almaya başladım. Çünkü Altın Kelebek bana göre Türkiye’deki en değerli ödül törenidir. Bu sene de hem en iyi proje hem de en iyi fantezi erkek sanatçı ödülünü bize layık görmüşler. Ne yalan söyleyeyim evimin önündeki çekimde bile ayaklarım titredi. Başka bir duygu. Konservatuvarda okurken Cengiz Kurtoğlu hayranıydım. ‘Usta Çırak’ benim için hakikaten ters köşe bir albümdü.”