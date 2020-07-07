46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri: Müziğin en güçlüleri

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde müzisyenler birçok dalda ödül aldı. Bu yılın sürprizi ise ilk kez rap kategorisinde ödül verilmesi oldu.
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Albümdeki kadın solistlere teşekkürler
En iyi proje albümü ödülünün sahiplerinden biri de “Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları 2” oldu. İlk defa bu ödüle layık görüldüğünü söyleyen Kiremitçi, “Ödül almak sevindirici, çünkü çok kişinin emeği var. 3 yıl süren bir projeydi. Allah sağlık verirse 2021-2022’de üçüncü bir düet albümü yapmak isteyebiliriz. Bu projenin fikir babası Pasaj Müzik’ten Murat Doğan’dır. Murat yeni bir yayıncılık biçimi önermiş oldu. Bu projeye seslerini, nefeslerini ve harika ruhlarını katan kadın solistlere teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.
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2019 çok verimli bir yıldı
Yılın en iyi çıkış yapan ismi Zeynep Bastık oldu. Bastık, konuşmasında tüm ekibine ve kendisine oy verenlere teşekkür etti ve ekledi: “2019 benim için çok hareketli ve verimli bir yıl oldu. 2020 de sonradan da olsa güzel yüzünü hepimize gösterecek. Pozitif kalarak da buna inancım tam. Bu serüvende bana destek olan, konserlerde birlikte eğlendiğimiz herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Yan yana olacağımız günler çok yakın.”
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Büyük bir onur
En iyi müzik grubu ödülü, Yüzyüzeyken Konuşuruz’un oldu. Grup üyeleri, “Bu ödülü gruba verdiğimiz senelerin, yaşadığımız iyi kötü her şeyin bir takdiri olarak alıyoruz. Bunun farkındalığını hissetmek çok güzel. Müzik grubu olabilmek ve hâlâ grup müziği yapabilmek büyük bir emek. 20’li yaşlarımızın başında, küçük hayallerle çıktığımız bu yolculukta, ‘en iyi grup’ ödülü almak büyük bir onur. Aynı zamanda da büyük bir yük” dedi. Grubun solisti Kaan Boşnak balayında olduğu için ödülünü arkadaşları teslim edeceğini söyledi.
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Halk müziği sevgisi doğuştan
En iyi halk müziği erkek sanatçısı ödülü, Erkan Oğur’a verildi. Sanatçı, eşinin rahatsızlığından dolayı hastanede olduğundan ödülü Kalan Müzik’in sahibi Hasan Saltık aldı. Oğur, “Bana bu ödülü layık görenlere sonsuz teşekkürler ediyorum. Halk müziği sevgisinin içimde olması benim doğuştan ve geldiğim toprakların sonsuz ödülüdür” dedi.
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Saltık ise sanatçının yaptığı çalışmalarla çığır açtığını belirtti. Oğur’un yapımcısı olmanın da bir onur olduğunu belirtti.
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İlk kez rap kategorisi
Bu yıl 46. Pantene Altın Kelebek’e ilk kez rap kategorisi eklendi ve ödül Ceza’nın oldu. Ceza, “Türkiye’de bu işin öncülerinden biri olarak böyle bir kategoride ilk ödülü almak hakkımdı” dedi. Rap’çi Altın Kelebek’in kendisi için çok anlamlı olduğunu dile getirdi: “Geçen sene babamı kaybettim, onun da beni uzaktan zevkle ve onurla izlediğini biliyorum. Bu ödülü onun adına da almış oldum. Her zaman pozitif olmaya çalışalım. Geleceğe güzel şeyler bırakmaya çalışalım.”
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Daha büyük projelerimiz olacak
En iyi proje albümü ödülünün sahiplerinden biri “Usta Çırak” albümü oldu. Hakan Altun, Cengiz Kurtoğlu ve yapımcı Polat Yağcı, arşiv niteliğinde bir proje ortaya çıkardıklarını söyledi. Yağcı, “Şu ana kadar yapmış olduğumuz tüm özel projeler adına ödülü alıyorum. Daha büyük projelerimiz olacak” dedi. Cengiz Kurtoğlu ise bu çalışmayı 25 yıllık arkadaşı Hakan Altun’la baş başayken karar verdiklerini belirtti: “Sizler de bizlere bu ödülü layık gördünüz. Sevgiyle kalalım, evde kalalım.” Hakan Altun, en iyi fantezi müzik erkek sanatçı ödülünün de sahibi oldu. Sanatçı hislerini şöyle anlattı: “Bundan 5 yıl önce ilk Altın Kelebek’imi almıştım ve hayatımdaki ilk ödüldü. 40 yaşından sonra ödül almaya başladım. Çünkü Altın Kelebek bana göre Türkiye’deki en değerli ödül törenidir. Bu sene de hem en iyi proje hem de en iyi fantezi erkek sanatçı ödülünü bize layık görmüşler. Ne yalan söyleyeyim evimin önündeki çekimde bile ayaklarım titredi. Başka bir duygu. Konservatuvarda okurken Cengiz Kurtoğlu hayranıydım. ‘Usta Çırak’ benim için hakikaten ters köşe bir albümdü.”
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Heyecandan titriyorum
Hadise, en iyi kadın şarkıcı ödülünün sahibi oldu. 5’inci kez bu ödülü evine götüreceğini söyleyen sanatçı, konuşma yaparken heyecandan titrediğini dile getirdi ve ekledi: “Bu ödül sadece benim değil, ekibimin. Bir ödül başarıyla gelir ve başarı tek başına gelmez. Kelebek ailesine ve Hürriyet okurlarına teşekkürler. Hâlâ şok içindeyim ve titreyerek konuşuyorum. Ama bu ödül benim için büyük bir motivasyon. Şimdi galiba kendi kendime ödülümle vakit geçirip duygulanabilirim.”
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Sanat emekçilerine adadı
Ebru Gündeş, en iyi fantezi müzik kadın sanatçı ödülünün sahibi oldu. Sanatçı, “Ödül alsın ya da almasın müzik ve sanat adına emek harcayan bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu vesileyle ‘Âşık’ albümü ve beni bugüne taşıyan tüm albümlerinde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Sağlık dolu günlerde hep beraber şarkı söylemek dileğiyle” diye konuştu.
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Ödülün tadını çıkaracağım
Mabel Matiz, en iyi erkek şarkıcı ve “Mendilimde Kırmızım Var” klibiyle de en iyi klip ödüllerinin sahibi oldu. Klibin yönetmeni Erhan Arık yurtdışında olduğundan onun da ödülünü sanatçı aldı. Matiz, “En iyi erkek sanatçı ve en iyi klip ödülleri elimdeki. İkisi de büyük ödüller. Beni bu güzel ödülle onurlandırdınız, teşekkür ediyorum. Hayatta da aşkta da müzikte de sınırlara, etiketlere, insan icadı kategorilere takılmamak ve andaki ödülümüzün tadını çıkarmak gerektiğine inanıyorum. Bu dünyanın insanları olarak aynılığımızı ve farklılıklarımızı gönülden kabul edip kutlayabildiğimizde, iyileşmemiz de bir o kadar hızlı, beraber ve derinden gerçekleşecektir. Ödülümü, bu farkındalığı yaşayan, yayan, çeşitiliğin her türlüsünü kutlayabilen bütün herkese ithaf ediyorum” dedi. Matiz, “Mendilimde Kırmızım Var” şarkısının klibini Nemrut’ta çektiklerini söyledi: “Bu yolda insan üstü çabaları için kıymetli yönetmenimiz Erhan Arık’a ve tabii ki klibimizi Nemrut’ta çekmemize izin veren Nemrut’un gerçek sakinlerine selamlarımı sunuyorum.”
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Hep hayalini kurdum
En iyi halk müziği kadın sanatçısı ödülü Elif Buse Doğan’a verildi. Doğan, hep hayalini kurduğu bir ödül olduğunu söyledi: “Bu ödülü coğrafyamızın tüm halk ozanları ve kültürümüze sahip çıkan genç arkadaşlarımız adına alıyorum. Gönül isterdi ki törende alayım ama koronavirüsten dolayı böyle oldu. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum.” Sanatçı, konuşması sırasında “Yalan Dünya” türküsünü de seslendirdi.
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Sonunda ‘Kelebek’ benim oldu
Reynmen’in “Ela”sı yılın en iyi şarkısı oldu. Reynmen, influncer olarak başladığı yolculuğuma şarkıcı olarak devam ettirmenin gururunu yaşadığını söyledi...
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“Gerçekten hak ettiğimi düşünüyorum. Sonunda ‘Kelebek’ benim oldu. Biraz heyecanlıyım. Ödül sandığımdan daha büyükmüş. Evime yakışacağını düşünüyorum. İyi bir şeyler yapabildiğimi göstermiş oldu. Bu başarının insanlar tarafından karar verilen bir başarı olması da hoşuma gidiyor. Sokağın çocuklarına selam olsun.”
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Azerbaycan kadınlarına ithaf etti
Pantene Altın Kelebek Azerbaycan’ın parlayan ödülünü Röya aldı. Şarkıcı, ikinci kez bu ödülün sahibi olduğunu söyledi: “Kelebek’i bu dönemde yitirdiğimiz devlet sanatçılarımız ve Azerbaycan kadınları adına alıyorum. Dünyada yaşanan virüs nedeniyle kimse birbirini yakından göremedi. Hiç sarılamadık. Bu ödül bizi yakınlaştırdı. Sizlere teşekkür ediyorum.”
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Motive edici
Hey! Douglas, en iyi DJ ödülünün sahibi oldu. Sanatçı, “Müzik dinlemek insanı cömertleştirir. Bu da sizi âşık olunması kolay biri yapar. Müzik, insanın bahtını açar yani. Bahtınız açık olsun. Müziğime katkı sağlamış onlarca müzisyenin sahip olduğu Pantene Altın Kelebek ödülüne layık görülmek, böyle bir dönemde bizleri çok motive etti. Türk müziğinin en ünlü köprülerinden biri olan Pantene Altın Kelebek’e teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.