Haber Giriş: 25 Aralık 2019 - 12:13,
'45 yıllık mutluluk'
İşte yıldızların evet dediği 'o anlar' ve anı ölümsüzleştiren fotoğraflar...
Kendisinden 33 yaş küçük nişanlısı ile evlilik hazırlığı yapan ve 'daha önce bir kez evlendim' diyen Nuri Alço'nun 1974 yılında Fulden Uras'ın anneannesiyle de nikah masasına oturduğu ortaya çıktı. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Fulden Uras, bilinmeyen evliliğin detaylarını canlı yayında anlattı.
"Anneannem Nuri Alço'yu tanıdığında Nuri Eskişehir'de ilaç teknikeriydi. İstanbul'a gelme sebebi de benim anneannem. Aralarında yaş farkı var. Nuri Alço benim annemle yaşıttı. Ben çocuktum evlendiklerinde. Benim anneannem dünya görüşü çok açık, 1974 yılında mavi gelinlik giyecek kadar modern bir kadındı. Ben genç kız olduğumda Nuri Alço hala anneannemin eşiydi."
"Nuri Alço ozamanın ünlü bir şarkıcısına aşık oldu. Bir aldatılma var. Nuri Alço çok inkar etti. Biz ona hiç 'dede' demedik, hep 'Nuri' dedik. Bir gün Mali'nin programına katıldım. Nuri Alço da vardı. Ben 'Nuri benim dedem' dedim. Kuliste 'kızım niye söylüyorsun' diye bana kızdı."
"Sanıyorum ki aralarında 17-18 yaş var. Anneannem bana 'Ben bir gün bunu gazeteye vereceğim' derdi. Anneannem rahat uyusun. Ben Türkiye'ye söyledim. Nuri Alço'nun ilk evliliği benim anneannem Sevinç Gülle'dir."
8