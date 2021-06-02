45 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Koronavirüs aşı takviminde haziran ayı detayı!

Böylece toplam doz miktarı, 29 milyon 246 bin 861 olarak gerçekleşti.



İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 784 bin 378, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 997 bin 880 ve toplamda 4 milyon 782 bin 258, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 363 bin 544, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 55 bin 886 ve toplamda 2 milyon 419 bin 430, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 117 bin 666, ikinci doz aşı sayısı 875 bin 458 ve toplamda 1 milyon 993 bin 124 doz olarak kayıtlara geçti.