45 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Koronavirüs aşı takviminde haziran ayı detayı!
45 yaş üstü aşılama takvimi, 1 Haziran'da aşılamada yeni safhaya geçilmesi ile gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşı planlamasına göre 50 yaş üzeri vatandaşların aşılama randevuları açıldı. Sürece dair açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Haziran ayında 30 milyon aşıyla birlikte 20 yaşa kadar, eğer bu şekilde, bu tedarikte sorun yaşanmaz devam ederse, peyderpey inmek istiyoruz. " demişti. Gözler şimdi 45 yaş üzerine çevrildi. Peki, 45 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte, koronavirüs aşı takvimi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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45 yaş üstü ne zaman aşı olacak sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Aşılama takvimine hız veren koronavirüsü gündeminden çıkarmak isteyen Türkiye aşılama tedarikinde yeni anlaşmalara imza attı. İstanbul'daki sağlık kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 50 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı. Ancak 45 yaş üzeri için henüz bakanlıktan yeni bir açıklama gelmedi. Aşı planlamasına göre 50, sonra 45, 40 ve haziran ayında 30 milyon aşıyla birlikte 20 yaşa kadar aşı yapılması bekleniyor.
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45 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Geçtiğimiz haftalarda Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Hızla aşağı doğru önce 50, sonra 45, 40 ve haziran ayında 30 milyon aşıyla birlikte 20 yaşa kadar, eğer bu şekilde, bu tedarikte sorun yaşanmaz devam ederse, peyderpey inmek istiyoruz. Onun dışında aşılama oranıyla ilgili şu an toplamda 65 yaş üstünde yüzde 84'e kadar ulaşmış durumda. " dedi.
45 yaş üzeri için ilerleyen haftalarda yeni açıklama yapılması bekleniyor.
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50-54 yaş aşılama tamamlandıktan sonra artık yeni bir aşamaya geçilecek. Bu grupta kronik hastalığı olan 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaş arası kişiler olacak.
Daha sonra ise hastalığı olmayan 40-49 yaş arası bireyler, 30-39 yaş arasındakiler, 18-29 yaş arası kişiler aşılanacak.
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AŞILAMA MİKTARI BELLİ OLDU
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 29 milyon 246 bin 861'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 1 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 664 bin 318, ikinci doz aşı 12 milyon 582 bin 543 oldu.
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Böylece toplam doz miktarı, 29 milyon 246 bin 861 olarak gerçekleşti.
İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 784 bin 378, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 997 bin 880 ve toplamda 4 milyon 782 bin 258, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 363 bin 544, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 55 bin 886 ve toplamda 2 milyon 419 bin 430, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 117 bin 666, ikinci doz aşı sayısı 875 bin 458 ve toplamda 1 milyon 993 bin 124 doz olarak kayıtlara geçti.