'41 yıl önce...'
Günümüz ünlülerinin eski hallerine şöyle bir bakalım istedik. Bakalım onları geçmiş yıllardaki halleriyle tanıyabilecek misiniz? İşte yerli ve yabancı ünlülerin sosyal medyada paylaştığı gençlik ya da çocukluk pozları. Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, Instagram
Ünlü piyanist Fazıl Say, 23 Nisan 1979’da konuk olduğu ve sunuculuğunu Zuhal Olcay’ın yaptığı TRT’deki programın görüntülerini paylaştı. 3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel yayınlanan programda o zaman 8.5 yaşında olan Say, piyano resitali sunmuştu.
Say, o yıllara ait paylaşımının altına şu yorumda bulundu: “Hatırlıyorum o günü, babam ve Mithat Fenmen hocamla gitmiştik. TRT Ankara Arı Stüdyosu’ydu. Evet sunan Zuhal Olcay, programda Sezen Aksu ve Erol Evgin de var. Gülüyorum o halime bir yandan. İlk televizyona çıkışım, baya tırsmışım.”
Evet, doğru bildiniz! Fotoğraftaki kişi MFÖ grubundan Özkan Uğur! Ünlü şarkıcının bu fotoğrafını yakın arkadaşı Mazhar Alanson sosyal medya hesabından 'Aynı oğlu Alişan' notuyla paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf binlerce beğeni aldı.
Günümüz ünlülerinin eski hallerine şöyle bir bakalım istedik. Bakalım onları geçmiş yıllardaki halleriyle tanıyabilecek misiniz?
İşte yerli ve yabancı ünlülerin sosyal medyada paylaştığı gençlik ya da çocukluk pozları.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, Instagram
Sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendini övdü! Koronavirüs salgını sebebiyle evinden çıkmayan Merve Boluğur, Instagram hesabının hikaye bölümünden çocukluk fotoğrafını paylaştı. Boluğur, fotoğrafına "Taş bebek gibiyim" notunu yazdı. Ünlü oyuncunun fotoğrafı kısa sürede büyük ilgi gördü.
Üniversite sınavına hazırlanıyor
Karantina günlerinde kendini ev işlerine veren Merve Boluğur bir yandan da üniversite sınavına hazırlanıyor. Her gün belli saatlerde test çözen Boluğur, 'yeni hedeflerim var' mesajını paylaştı.
O küçük kız günümüzün ünlü yıldızlarından Selena Gomez'in ta kendisi. Bu sıralar sık sık geçmiş yıllarda çekilen pozlarını paylaşan 27 yaşındaki Gomez, son olarak çocukluk pozuna yer verdi sayfasında.
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