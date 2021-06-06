40 yaş üstü ne zaman aşılanacak? İşte Sağlık Bakanlığı aşı takviminde son durum
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 5 Haziran saat 23.31 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 467 bin, ikinci doz aşı 13 milyon 19 bin 142 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 30 milyon 486 bin 142 olarak gerçekleşti. Şimdi ise gözler 40 yaş üstüne aşılama çalışmaları için tarihte. Peki, 40 yaş üstü ne zaman aşılanacak?
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Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken, 40 yaş üstü vatandaşların ne zaman aşı olacağı merak konusu oldu. MHRS ya da telefonla randevu alarak aşı olmak isteyen vatandaşlar, 40 yaş üstüne çalışmaların ne zaman başlayacağını sorguluyor. İşte, Sağlık Bakanlığı aşı takviminde son durum...
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40 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN?
Kovid-19 aşılama süreci, Sağlık Bakanlığınca Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda oluşturulan takvim doğrultusunda tamamlanacak.
Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi'nin ikinci aşaması bugün başlanan 50 yaş ve üstündekilerin aşılanmasıyla sona erecek.
50 yaş üstündekilerin aşılanmasının ardından aşılama takvimi üçüncü aşamayla devam edecek. Bu kapsamda, 40-49 yaş grubundakilerin aşılanmasıyla başlayacak süreç, 18-29 yaşlarındakilere aşı hakkının tanımlanmasıyla sürecek.
Son olarak dördüncü aşama kapsamında sırası geldiği halde aşı yaptırmayan kişiler aşılanacak.
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AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.
Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.
Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın ikinci doz aşısını hangi tarihler arasında yaptırabileceğini belirleyecek. Aşı uygulaması için vatandaşlar MHRS, e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek.