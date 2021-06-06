Gündem Haber Giriş: 06 Haziran 2021 - 21:58 | 06 Haziran 2021 - 21:59

40 yaş üstü ne zaman aşılanacak? İşte Sağlık Bakanlığı aşı takviminde son durum

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 5 Haziran saat 23.31 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 467 bin, ikinci doz aşı 13 milyon 19 bin 142 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 30 milyon 486 bin 142 olarak gerçekleşti. Şimdi ise gözler 40 yaş üstüne aşılama çalışmaları için tarihte. Peki, 40 yaş üstü ne zaman aşılanacak?