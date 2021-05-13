40 yaş üstü ne zaman aşılanacak? İşte aşılanma takviminde son durum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, aşı programında yeni bir kademeye geçildiğini, sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanmaya başlayacağını belirtmişti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edilen sağlık çalışanlarının eşleri aşı olmaya başladı. Peki, 40 yaş üstü ne zaman aşılanacak?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'nin Rusya'dan 6 ay içinde 50 milyon doz Sputnik V aşısı almak için anlaşma imzaladığını, üretimin Türkiye'de yapılacağını ve bu aşının Türkiye'de kullanımı için acil onay verildiğini duyurması, gözleri 40 yaş üstü aşılama çalışmalarına çevirdi. İşte, 40 yaş üstü aşılama çalışmalarında son bilgiler...
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40 yaş üstünün ne zaman aşı olacağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ile şekillenmeye başladı. Ocak ayından beri devam eden aşılama sürecinde şu ana kadar 21.194.563 kişi aşı yaptırdı. İkinci toz aşı olan sayısı ise 7.963.349 olarak kaydedildi. 50 yaş üzeri vatandaşlar ise nisan ayı itibari ile aşılamalarına başladı. Sağlık Bakanı Koca 40 yaş üzeri ile ilgili yaptığı açıklamada, "En geç haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimiz ifade etmek istiyorum." dedi. Sağlık Bakanlığı aşı programına göre, aşılamanın üçüncü safhasında 40-49 yaşındakiler aşılacak. Bu grubu 30-39 yaş takip edecek.
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40 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.
Koca şunları söyledi;
Bizim Haziran sonuna kadar elimizde yoğun bir aşının olacağını söyleyebilirim. En geç haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi, 30 milyon aşıyla bunu 30-35 yaşına düşürebileceğimizi ifade etmek istiyorum. 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi ama bunun 30-35 yaşıyla ilgili bu son 30 milyon rakamıyla bunu söyleyebileceğimi ifade ediyorum. Aşıyı çeşitlendirmek için Ağustos ayından beri yoğun bir gayret içindeyiz. En geç haziran sonu olmak üzere, vatandaşımızı aşılayabileceğimizi söyleyebilirim. Onun için Ramazan ayını yakın teması azaltan biraz daha tedbirlere özen göstererek bu dönemi geçirirsek, aşıya erişim için çok uzun bir zaman olmadığını ifade etmek istiyorum.
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SAĞLIK BAKANLIĞI AŞILAMA TAKVİMİ
İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:
"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."
Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.
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Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak. Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.
Üçüncü aşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak. Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.